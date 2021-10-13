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В РПБ села Кызыл-Жар нарушаются права пациентов и царит антисанитария

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- Айжан Мамбеталиева
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Группа сотрудников института омбудсмена, возглавляемая руководителем аппарата Аскатом Азарбековым, в рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени") осуществила мониторинг республиканской психиатрической больницы в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.

В ходе мониторинга было установлено, что здание туберкулезного отделения (№7) находится в исключительно плохом состоянии, а душевая и уборная не соответствуют никаким санитарным нормам, отопление в данном отделении электрическое, при этом отсутствует аварийный генератор.

Как сообщил медперсонал отделения, молярные работы они производили самостоятельно, администрация больницы предоставила лишь краску.

На момент мониторинга в туботделении находилось пять пациентов. При ознакомлении с историями болезней выявлено, что двое из этих пациентов не давали своего письменного согласия на лечение, несмотря на это они находятся в данном учреждении уже более трех лет, о чем сотрудниками омбудсмена был составлен соответствующий акт.

Отделение №1, предназначенное для принудительного лечения, рассчитано на 55 койко-мест, однако на момент мониторинга в нем находилось 60 пациентов.

Также в аптечке первой необходимости обнаружены лекарственные препараты с просроченным сроком годности. Окна в палатах не закрываются плотно, с наступлением холодов пациенты мерзнут, зимой окна заклеиваются пленкой, что не позволяет проветривать палаты и отрицательно сказывается на здоровье пациентов. Общее санитарное состояние отделения №1 также не соответствует санитарным нормам и требованиям безопасности – в душевой комнате электропроводка выходит наружу, санитарное состояние туалетов не соответствует никаким нормам, в столовой также имеется не заизолированная электрическая сеть.

По всем выявленным нарушениям составлены соответствующие акты, которые будут направлены в профильные госорганы для принятия должных мер реагирования.


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URL: https://www.vb.kg/407851
Теги:
Джалал-Абадская область, нарушения, омбудсмен, психическое здоровье, больница
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