КР получил новую систему эпиднадзора за болезнями от разработчиков США

В Кыргызстане Министерству здравоохранения передали новую систему эпиднадзора за болезнями от Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

Вчера, 12 октября, состоялась церемония передачи новой электронной системы извещения об инфекционных заболеваниях Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызстана. Сообщается, что эта система улучшает эпиднадзор за заболеваниями, позволяя формировать электронный реестр инфекционных заболеваний, подлежащих уведомлению.

CDC и ICAP – международная организация в области общественного здравоохранения при Колумбийском университете – начали работу над разработкой электронной версии системы экстренного извещения и регистра в январе 2021 года после получения запроса о поддержке от Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кыргызстана.

Бета-версия системы разрабатывалась в течение двух месяцев. В последующие месяцы группа экспертов работала над внедрением дополнительных функций и улучшением системы на основе отзывов, полученных от кыргызских медицинских специалистов.

"Электронные системы наблюдения, подобные этой, помогают специалистам общественного здравоохранения сберегать драгоценное время для спасения жизней. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в систему здравоохранения Кыргызстана, поддержав внедрение этого программного обеспечения. Этот проект – лишь один из многих примеров нашего плодотворного сотрудничества в области общественного здравоохранения. Мы остаемся привержены улучшению общественного здравоохранения в Центральной Азии", - сказал Даниел Сингер, директор офиса CDC в Центральной Азии.

Точные данные, полученные с помощью новой системы, помогут Кыргызстану быстрее составлять более полную картину того, как инфекционные заболевания распространяются в стране, и дадут возможность соответствующим образом распределять ресурсы.

CDC, ведущее агентство здравоохранения США, имеет долгую историю сотрудничества с правительствами стран Центральной Азии по вопросам общественного здравоохранения. Первое отделение CDC в Центральной Азии было открыто в Алматы в 1995 году, и на сегодняшний день отделения центра работают в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. CDC работает со всеми министерствами здравоохранения над укреплением потенциала местных лабораторий, эпиднадзора и кадровых ресурсов, чтобы страны могли эффективнее предотвращать, выявлять и реагировать на вспышки заболеваний.