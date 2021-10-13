Депутат ЖК Никитенко: Неизвестно, что происходит на Кумторе

Сегодня, 13 октября, на утреннем пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко заявила, что ЖК последнее время работает с опозданием реагирования на проблемы, волнующие наше общество.

Наконец-то внесен в повестку дня вопрос о подготовке к осенне-зимнему сезону, но, увы, тогда, когда этот сезон уже в разгаре.

Никитенко вновь повторила свое требование: рассмотреть на заседании ЖК – что происходит на руднике Кумтор?

"Вся информация о происходящем сейчас на Кумторе закрыта от депутатов ЖК. Они практически игнорируются", - негодовала Никитенко.