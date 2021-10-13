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Депутат ЖК Никитенко: Неизвестно, что происходит на Кумторе

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- Александр Тузов
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Сегодня, 13 октября, на утреннем пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко заявила, что ЖК последнее время работает с опозданием реагирования на проблемы, волнующие наше общество.

Наконец-то внесен в повестку дня вопрос о подготовке к осенне-зимнему сезону, но, увы, тогда, когда этот сезон уже в разгаре.

Никитенко вновь повторила свое требование: рассмотреть на заседании ЖК – что происходит на руднике Кумтор?

"Вся информация о происходящем сейчас на Кумторе закрыта от депутатов ЖК. Они практически игнорируются", - негодовала Никитенко.


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URL: https://www.vb.kg/407853
Теги:
Кумтор, Наталья Никитенко, Жогорку Кенеш
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