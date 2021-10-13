Объем поставок беспошлинных ГСМ в Кыргызстан в 2022 году из России вырастет

12 октября в Москве подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Кыргызстана и России о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года, а также проведена корректировка индикативного баланса на 2021 год и утверждение индикативного баланса нефти и нефтепродуктов на 2022 год. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

С российской стороны документы были подписаны заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным от Кыргызстана подписантами выступили замминистра экономики и финансов Эльдар Алишеров и замминистра энергетики и промышленности Нурлан Шаршеналиев.

Отмечается, что ранее 460 тысяч тонн бензина и 485 тысяч тонн дизельного топлива ввозились из РФ без таможенных пошлин, но теперь их объем увеличен до 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива.