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Объем поставок беспошлинных ГСМ в Кыргызстан в 2022 году из России вырастет

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- Александра Василькова
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12 октября в Москве подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Кыргызстана и России о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года, а также проведена корректировка индикативного баланса на 2021 год и утверждение индикативного баланса нефти и нефтепродуктов на 2022 год. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

С российской стороны документы были подписаны заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным от Кыргызстана подписантами выступили замминистра экономики и финансов Эльдар Алишеров и замминистра энергетики и промышленности Нурлан Шаршеналиев.

Отмечается, что ранее 460 тысяч тонн бензина и 485 тысяч тонн дизельного топлива ввозились из РФ без таможенных пошлин, но теперь их объем увеличен до 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива.


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URL: https://www.vb.kg/407858
Теги:
ГСМ, Россия, Кыргызстан
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