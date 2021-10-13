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Акылбек Жапаров: Я благодарен своей политической судьбе за Кумтор

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- Александр Тузов
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Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша исполняющий обязанности председателя Кабинета Министров – руководитель Администрации президента КР Акылбек Жапаров сделал в прямом эфире важное заявление по проблеме Кумтора:

- Я благодарен своей политической судьбе за Кумтор. Потому что Кумтор – это единственное энергичное и полностью суверенное действие Кыргызстана за всю его новейшую историю, - подчеркнул Акылбек Жапаров, имея в виду введение Жогорку Кенешем в мае нынешнего года временного внешнего управления на Кумторе.

По словам Жапарова, нынешняя эпопея с Кумтором – это "борьба против экономического неоколониализма. Кумтор – в каком-то смысле экзамен на зрелость, который сдает сейчас Кыргызстан. Это борьба за право жить своим умом, самим распоряжаться своими богатствами, своей территорией, своими недрами и воздухом".

Акылбек Жапаров назвал историю с Кумтором "тестом для народа на выживаемость. На способность консолидироваться. А для элиты – тест на дееспособность и на право управлять," – подчеркнул Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/407859
Теги:
Акылбек Жапаров, Кумтор, Жогорку Кенеш
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