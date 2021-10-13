В Бишкеке строящиеся объекты в жилмассивах можно увидеть на сайте мэрии

В Бишкеке появилась интерактивная карта строящихся в жилмассивах объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Командой общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии совместно с муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" разработана интерактивная карта строящихся объектов.
На ней отражена актуальная информация о стадиях строительно-монтажных работ по социальным объектам, которую будут обновлять еженедельно.
Теперь каждый житель столицы может узнать, где строятся новые объекты, а также получить сведения о ходе строительно-монтажных работ.
Сейчас прорабатывается вопрос вынесения информации относительно строительства инженерных коммуникаций.
Для получения интересующей информации, необходимо пройти по ссылке: https://e-meria.kg и перейти по вкладке: "Строительство социальных объектов (по линии ОГУКС)", прямая ссылка.
В ближайшее время все строительные работы по линии ОГУКС будут размещены на разработанной карте, в том числе и проектные работы.