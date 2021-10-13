Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

В Бишкеке строящиеся объекты в жилмассивах можно увидеть на сайте мэрии

248  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке появилась интерактивная карта строящихся в жилмассивах объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Командой общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии совместно с муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" разработана интерактивная карта строящихся объектов.

На ней отражена актуальная информация о стадиях строительно-монтажных работ по социальным объектам, которую будут обновлять еженедельно.

Теперь каждый житель столицы может узнать, где строятся новые объекты, а также получить сведения о ходе строительно-монтажных работ.

Сейчас прорабатывается вопрос вынесения информации относительно строительства инженерных коммуникаций.

Для получения интересующей информации, необходимо пройти по ссылке: https://e-meria.kg и перейти по вкладке: "Строительство социальных объектов (по линии ОГУКС)", прямая ссылка.

В ближайшее время все строительные работы по линии ОГУКС будут размещены на разработанной карте, в том числе и проектные работы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407861
Теги:
Интернет, новостройки, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  