В Бишкеке строящиеся объекты в жилмассивах можно увидеть на сайте мэрии

В Бишкеке появилась интерактивная карта строящихся в жилмассивах объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Командой общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии совместно с муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" разработана интерактивная карта строящихся объектов.

На ней отражена актуальная информация о стадиях строительно-монтажных работ по социальным объектам, которую будут обновлять еженедельно.

Теперь каждый житель столицы может узнать, где строятся новые объекты, а также получить сведения о ходе строительно-монтажных работ.

Сейчас прорабатывается вопрос вынесения информации относительно строительства инженерных коммуникаций.

Для получения интересующей информации, необходимо пройти по ссылке: https://e-meria.kg и перейти по вкладке: "Строительство социальных объектов (по линии ОГУКС)", прямая ссылка.

В ближайшее время все строительные работы по линии ОГУКС будут размещены на разработанной карте, в том числе и проектные работы.