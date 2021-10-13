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Партия "Улуттар биримдиги" утвердила свой список кандидатов в депутаты

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Партия "Улуттар биримдиги" провела в Бишкеке съезд, на котором был утвержден список из 54 кандидатов в депутаты ЖК.

Первым в списке стоит лидер партии Мелис Мырзакматов. В первую же десятку вошли лидер Народно-демократической партии Кыргызстана Артур Медетбеков, экс-губернатор города Нарына Бейшен Болотбеков, юрист партии "Ар-Намыс" Андрей Иванов, руководители общественных объединений "Козомол" Айбек Турганбаев и "Мекен сакчысы" Саитжан Эратов, журналист и общественный деятель Турат Акимов, бывший замминистра иностранных дел Аскар Бешимов и другие.

Напомним, ранее партии "Улуттар биримдиги", "Ар-Намыс" и НДПК подписали соглашение об объединении в коалицию политических партий "Честь и Порядок". Кроме этого в объединение вошли общественные объединения "Народный контроль", "Мекен Сакчысы", "Козомол" и "Соотечественники".

Выборы депутатов Жогорку Кенеша КР назначены на 28 ноября этого года.


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URL: https://www.vb.kg/407867
Теги:
Мелис Мырзакматов, Улуттар биримдиги, Турат Акимов
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