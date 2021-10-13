В Бишкеке задержали женщину за мошенничество с усыновлением

В Бишкеке оперативниками столичной милиции задержана подозреваемая, обещавшая оказать помощь в усыновлении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

Сообщается, что 6 октября в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратилась гражданка Б.А. с просьбой принять меры в отношении гражданки Д.К., которая являясь работником одной из районных администраций Бишкека, в апреле этого года, под предлогом помощи в усыновлении ребенка, завладела денежными средствами в сумме трех тысяч долларов. Но не выполнила обещанного.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативникам Октябрьского РУВД была установлена и задержана подозреваемая в совершении мошенничества И.Д. 1962 года рождения и доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом столицы в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В данное время расследование по досудебному производству продолжается.