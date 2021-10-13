Более 100 человек погибли в США в ходе перестрелок за выходные

109 человек погибли и свыше 300 получили ранения в США в результате перестрелок за минувшие длинные выходные по случаю национального Дня Колумба 12 октября.

Об этом сообщила некоммерческая исследовательская группа, фиксирующая все случаи применения огнестрельного оружия в стране, Gun Violence Archive.

Дополнительным выходным днем власти США объявили понедельник, 11 октября.

9 октября по стране в результате применения огнестрельного оружия пострадали 77 человек, были убиты 24. 10 октября 58 человек были убиты, 166 пострадали. 11 октября 27 убитых, 62 пострадавших.

Кроме случаев перестрелок в барах в Джорджии был застрелен 26-летний офицер полиции. В Чикаго в ночь с субботы на воскресенье группу молодых людей обстреляли из автомобиля. 32-летний мужчина скончался от ранения в грудь, 30-летнего ранили в ногу, две девушки 22 и 25 лет получили ранения в ногу и спину, еще одна 25-летняя также обратилась в больницу с огнестрельной раной ноги.

Вечером в субботу в Олбани, столице штата Нью-Йорк, в ходе стрельбы погиб один человек, шестеро пострадали. В Южной Каролине двое были застрелены у ночного клуба, трое пострадали. В результате стрельбы в развлекательном заведении штата Миннесота погиб один и были ранены еще 14 человек.

В мае президент США Джо Байден в своем заявлении после стрельбы с массовыми жертвами в Калифорнии призывал конгресс "немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке".

Источник: Известия