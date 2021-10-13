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В КР органы местного самоуправления обучились предотвращению конфликтов

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- Айжан Мамбеталиева
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С 10 по 12 октября в Иссык-Кульской обасти представители организаций гражданского общества и органов местного самоуправления собрались вместе для прохождения обучения механизмам взаимодействия МСУ, гражданского общества и правохранительных органов для поддержания мира и предотвращения конфликтов. После прохождения обучения организации гражданского общества, как и органы МСУ, смогут разработать собственные проекты по продвижению мирных инициатив и получить гранты на их реализацию.

Обучение пройдет согласно плану действий проекта "Ынтымактуу Жашоо", который реализуется командой International Alert в партнерстве с национальным центром медиации и институтом политики развития при поддержке Европейского Союза.

"Для предотвращения потенциальных конфликтов в местных сообществах очень важна роль как органов местного самоуправления, так и представителей гражданского сектора. И Европейский Союз способствует стабильности в регионе, поддерживая проекты, направленные на стабильность и на консолидацию усилий людей по предотвращению и недопущению социальных конфликтов, которые могут вызвать дальнейшую напряженность", - отметил глава Представительства ЕС, посол Эдуард Ауэр.

Представители государственного агентства развития регионов участникам расскажут о государственной концепции "Кыргыз Жараны", а тренеры International Alert и института политики развития обсудят с участниками роли МСУ и организаций гражданского общества в миростроительстве, а также инструменты обеспечения участия и учета интересов сообщества.

Чолпон Ачикеева, начальник управления организационной работы, методической и информационной поддержки ОМСУ ГАРР, отмечает: "Согласно концепции "Кыргыз Жараны", государственные и муниципальные служащие играют важную роль в связи между человеком, проживающим на территории КР, и государством. Важно знать права и обязанности друг друга для успешной совместной работы МСУ и гражданского общества".

После обучения участникам предстоит разработка планов по предотвращению конфликтов и развитию миростроительства на местном уровне, на реализацию которых они смогут получить небольшие гранты.

"Мы надеемся, что в результате совместной работы органов МСУ и гражданского общества получится реализовать по-настоящему важные для каждого сообщества мирные инициативы. Каждое местное сообщество уникально, и, к сожалению, конфликты, которые беспокоят это сообщество, тоже непохожи друг на друга. Поэтому мы собираемся обучить самых активных граждан методам анализа и предотвращения конфликтов с тем, чтобы они, зная причины этих конфликтов, могли решить их совместно с органами местного самоуправления у себя на местах", - отметила Шакират Токтосунова, представитель International Alert в КР.

International Alert совместно с институтом политики развития и национальным центром Медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана

InternationalAlert – независимая международная организация по миростроительству и предотвращению конфликтов, основанная в 1986 году, чтобы помочь людям находить мирные пути решения конфликтов. В Кыргызстане InternationalAlert ведет свою деятельность с 2010 года: www.international-alert.org.


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URL: https://www.vb.kg/407878
Теги:
Иссык-Кульская область, МСУ, активисты, Иссык-Куль
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