Актан Исабаев: О моей жизни можно снимать фильм

Яркий, эпатажный, талантливый, его песни "Суйом сени", "Суйуузар", "Энекем" и другие стали хитами в 2000-е годы, и сейчас они любимы среди его почитателей.

Сегодня у нас в гостях известный музыкант, заслуженный артист Кыргызской Республики, сын основателя фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан", музыканта Чалагыза Исабаева и народной артистки СССР Самары Токтакуновой - Актан Исабаев, который в интервью рассказал о том, почему певцу пришлось покинуть страну на пике популярности, о своей работе в группах "Даана", "Элес", а также о самом важном и главном в жизни.

Мы переняли лучшее от родителей

"Несомненно, это большая ответственность если ты сын именитых людей. У меня очень простые родители. Детям нужно показывать личным примером достойное поведение, воспитание. Мы с братом видели, как родители с большим уважением относятся к другим, а мы просто бессознательно копировали их характер, отношение. Думаю, мы смогли перенять от родителей хорошее. Отец никогда не заставлял нас делать что-то против воли, он просто направлял нас на правильный путь. Один строгий взгляд папы был сигналом того, что мы что-то делаем неправильно. Для меня отец супермен. Мама была всегда королевой, когда родители ездили заграницу, отец выбирал для нее наряды. Она была похожа на француженку. Сейчас мама старается держать себя в форме, многим кажется, что она строгая женщина, но на самом деле она очень добрый и мягкий человек. Мой старший брат Аслан живет в Америке и преподает урок скрипки в колледже. Он мультимузыкант, играет на многих музыкальных инструментах".

Музыка была предначертано мне судьбой

"В нашем доме всегда звучала передовая музыка мира, у нас была большая музыкальная библиотека на разных носителях, родители привили нам хороший музыкальный вкус. Уже маленьким я понимал, что выберу музыкальное будущее. Поступил в музыкальную школу-интернат им. Абдраева по классу фортепиано. Ездили на музыкальные конкурсы в Москву, Ташкент, Алматы и др. города. Я был очень разносторонним ребенком, у меня было множество увлечений, старался одеваться ярко и стильно".

Не боялся брать на себя ответственность

"В 18 лет я женился, а в 19 лет не стало папы и произошел развал Союза. Наступил сложный момент, нужно было обеспечивать семью. В поисках лучшей доли я уехал заниматься бизнесом в Пакистан, Индию. Когда мне было 21 год купил свою первую машину Ауди. Тогда улицы столицы были полупустые, это сейчас повсюду пробки. В этот же год окончил музыкальный институт им. Бейшеналиевой (ныне Кыргызский Государственный Университет культуры и искусств)".

Солист первой бойз бенд команды

"Моя певческая карьера начиналась в группе "Даана", одна из первых танцевальных бойз бенд коллективов в Кыргызстане. Позже нас пригласили в Казахстан, мы завоевали любовь и признание в соседней стране. Наша группа выступала на концертах государственного и международного масштаба. Через год мне по объективным причинам пришлось покинуть группу, так как потребовалась сделать операцию на ногу и я уже не мог танцевать. В 1995 году меня пригласили солистом группы "Элес" и именно здесь я стал узнаваем как Актан Исабаев. Всегда с благодарностью и ностальгией вспоминаю дни, проведённые в двух музыкальных проектах как "Даана", "Элес". Они сыграли большую роль в моем становлении как профессионального музыканта".

Сольная карьера

"Потом началась сольная карьера. Я работал со Стасом Рекачанским, также сотрудничал с Бакытом Алишеровым, Кыялбеком Урманбетовым, ныне покойной Нургизой Чекиловой, Алмазом Ашировым, Денисом Колючим, Эдуардом Шелтоном, Медером Токтогуловым, Азаматом Такырбашевем и другими талантливыми людьми, которые помогли мне записать треки и которые стали хитами. В то время я постоянно экспериментировал со своей внешностью и сотрудничал с такими дизайнерами как Зухра Мукамбетова, Татьяна Воротникова. Они тогда только начинали свою карьеру, сейчас же они корифеи своего дела".

Когда пришлось бросить любимое дело

"У меня была музыкальная студия, где мы помогали профессиональным музыкантам и любителям воплощать их творческие идеи. Потом после первой революции в 2005 году у меня отобрали помещение. Мне было очень обидно и досадно, тогда я и решил уехать в Америку. Когда истекал срок действия визы приезжал в Бишкек продлевать ее. Пока находился на родине выступал на корпоративах. В США большая конкуренция во всех сферах деятельности, в том числе и в шоу–бизнесе. Я даже стал переживать, что придется стать на чужбине разнорабочим. Но все же после отъезда и до сегодняшнего дня моя жизнь была связана с музыкой".

Два разных человека

"Недавно состоялся мой творческий вечер. Артист должен поддерживать себя как спортсмен, только если у них физическая нагрузка, у нас вокальная. Мои песни пели другие исполнители, пару песен спел сам. Конечно Актан в начале карьеры и Актан сейчас два разных человека. Когда молодой делаешь, а потом думаешь, сейчас же думаешь, а потом делаешь. Молодой Актан, который через многое прошел, пережил, сделал меня сегодняшнего".

Нужно уметь наслаждаться моментом

"Счастье состоит из каких-то определённых моментов, ощущений. Сейчас моя младшей дочурке Кернель 1,5 года, которая заполняет все пространство, радуемся ее улыбке, первым шагам и первым словам. Нужно обязательно уделять время детям, несмотря на занятность. Моя супруга Гузаль - опора, советник, последовательница здорового образа жизни. 6 лет назад я впервые стал дедушкой. У меня двое внуков от сына, который живет в Америке. Я, наверное, не до конца ощутил чувства дедушки, так как видел их только по фотографиям и видеосвязи".

Старые песни о главном

"У меня в планах в скором времени перезаписать некоторые старые треки. Это будет новый формат, звучание. Также состоится мой сольный концерт, приуроченный 25-летию моего творчества, к концу октября запустим анонс".

Автор: Назгуль Абдыразакова