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В Узбекистане планируют повысить возраст уголовной ответственности

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В Узбекистане планируют повысить возраст, с которого наступает уголовная ответственность, с 13 до 14 лет, сообщают СМИ со ссылкой на данные депутата Расула Кушербаева.

По его словам, соответствующий проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс находится на рассмотрении нижней палаты парламента.

"В зарубежных государствах, в том числе, в Германии, Италии, Испании, Японии и СНГ возраст, с которого наступает уголовная ответственность, составляет 14 лет. Следует отметить, что эти изменения – еще один шаг на пути к человечности", – отметил Расул Кушербаев


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URL: https://www.vb.kg/407882
Теги:
уголовная ответственность, Узбекистан
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