В Узбекистане планируют повысить возраст уголовной ответственности

В Узбекистане планируют повысить возраст, с которого наступает уголовная ответственность, с 13 до 14 лет, сообщают СМИ со ссылкой на данные депутата Расула Кушербаева.

По его словам, соответствующий проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс находится на рассмотрении нижней палаты парламента.

"В зарубежных государствах, в том числе, в Германии, Италии, Испании, Японии и СНГ возраст, с которого наступает уголовная ответственность, составляет 14 лет. Следует отметить, что эти изменения – еще один шаг на пути к человечности", – отметил Расул Кушербаев