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В Норвегии лучник застрелил пять человек

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- Алина Мамаева
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Мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в городе Конгсберге на юге Норвегии, в результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, нападавший задержан. В полиции не стали разглашать подробности о личности преступника и его мотивах, не исключив и версии о теракте. Нападавший действовал в одиночку. Атаки произошли в нескольких местах на "обширной территории".

В результате нападения погибли пять человек, ранены двое. Одним из пострадавших оказался полицейский, который был в магазине в нерабочее врем.


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URL: https://www.vb.kg/407896
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