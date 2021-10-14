В Норвегии лучник застрелил пять человек

Мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в городе Конгсберге на юге Норвегии, в результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, нападавший задержан. В полиции не стали разглашать подробности о личности преступника и его мотивах, не исключив и версии о теракте. Нападавший действовал в одиночку. Атаки произошли в нескольких местах на "обширной территории".

В результате нападения погибли пять человек, ранены двое. Одним из пострадавших оказался полицейский, который был в магазине в нерабочее врем.