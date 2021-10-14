В Чуйской области заблудились туристы из Индии, их нашли спасатели МЧС

В Чуйской области недалеко от Токмака заблудились туристы из Индии, которые решили прогуляться в горы.

Как сообщает пресс-центр МЧС, вчера, 13 октября, 10 граждан Индии отправились по дороге в Колтор к ущелью Кегети, но по дороге заблудились. Трое спасателей из ПСЧ №21 города Токмок совместно с начальником ПСЧ №24 Чуйского района и офицером отдела гражданской защиты выехали на место в 22:30 и прибыли в 00:50.

В 05:27 10 граждан Индии были найдены и переданы в соответствующие органы. Состояние найденных граждан удовлетворительное.