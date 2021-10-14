Кыргызстан вступил в новое партнерство "Планирование семьи 2030" и подтверждает приверженность к продолжению сотрудничества для расширения доступа к планированию семьи для женщин и девочек.

Для нового партнерства Кыргызстана в "Планировании семьи 2030", министерством здравоохранения и социального развития разработаны пять новых обязательств страны, которые представлены региональному центру.

Для выбора и разработки новых обязательств "Планирования семьи 2030" минздрав, при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) провел техническое совещание с привлечением ведущих экспертов в области планирования семьи и репродуктивного здоровья из числа государственных организаций, высших медицинских учебных заведений, неправительственных организаций и гражданского сообщества.

Какие новые обязательства принимает Кыргызстан в рамках "Планирование Семьи 2030"

1. Расширение представления и сформирование политической повестки дня.

2. Привлечение данных и принятие решений на основе фактических данных.

3.Увеличение, диверсификация и эффективное использование финансирования.

4. Преобразование социальных и гендерных норм.

5.Улучшение реагирования системы на индивидуальные права и потребности

В сентябре 2018 года Кыргызстан присоединился к глобальному движению "Планирование семьи 2020" по ускорению прогресса в области планирования семьи и обеспечения прав каждого гражданина на репродуктивный выбор и взял обязательства, которые были выполнены.

Политическое обязательство: разработал программу по охране здоровья женщин, новорожденных, детей и подростков на 2019 - 2030 годы с планом мероприятий и бюджетом, включая пакет индикаторов; устранил барьеры для регистрации современных контрацептивных средств в Кыргызстане, способствовал увеличению количества и разнообразия контрацептивов, имеющихся в наличии на рынке в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, разрешенных для оказания неотложной медицинской, паллиативной помощи и коррекции нежелательных явлений противотуберкулезных препаратов в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках ПГГ);

Финансовое обязательство: увеличил ежегодное государственное финансирование на закупку КС на один миллион сомов для женщин из групп высокого медицинского и социального рисков материнской смертности (впервые включил в план закупок контрацептивные средства в размере 3,2 миллион сомов в государственный бюджет 2018 года)

Программное обязательство: разработал 5-летний план по постепенному увеличению государственного финансирования для обеспечения потребностей 50% женщин из групп высокого медицинского и социального рисков материнской смертности до 2023 года;

- пересмотрел учебную программу по планированию семьи КГМИПиПК с фокусом на консультирование и практические навыки введения и удаления внутриматочной спирали;

-усилил работу по осведомленности населения по планированию семьи посредством коммуникационных мероприятий с республиканским центром укрепления здоровья и сельскими комитетами здоровья.