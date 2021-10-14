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Профессор Тухватшин признан ученым, оказавшим наибольшее влияние на науку

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- Нина Ничипорова
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Лауреат Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор Рустам Тухватшин на Ученом совете КГМА назван ученым, оказавшим наибольшее влияние на развитие науки в стране. Имя ученого из Кыргызстана хорошо известно научному мировому сообществу. Его мнение очень высоко ценится в этих кругах, а потому его приглашают в различные исследовательские программы.

Ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова в интервью VB.KG назвала его "личностью очень большого масштаба". "Компетентность и профессионализм Рустама Романовича, его исследования в разных областях медицины, разработанные им и его учениками технологии в диагностике и лечении больных приносят практическую пользу стране и людям", - отметила ректор Индира Кудайбергенова.

По ее словам, талантливый ученый внес огромный вклад в развитие и продвижение кыргызской науки в международном научном сообществе.

На Ученом совете, проходившем в Медакадемии, был, как говорится, полный аншлаг.

На нем присутствовали мэтры отечественной медицины, молодые ученые, доктора и профессора наук, которые были когда-то учениками профессора. И немного в нашей стране ученых, которые привели в науку почти 60 талантливых последователей, как Тухватшин. Всем присутствующим были подарены книги с Актовой речью "Кинетика науки" профессора Рустама Тухватшина, с которой он выступил на совете. Название книги говорит само за себя. Это – постоянное движение, неустанная работа.

Многие удивляются, дескать, такой объем работы под силу разве что научно-учебной организации, НИИ, вузу. Но это только часть результатов научных трудов лауреата Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, доктора медицинских наук, профессора Рустама Тухватшина и его учеников, приведенных в книге "Кинетика науки". И это не просто голые цифры - за ними колоссальный ежедневный труд, без преувеличения, выдающегося ученого нашей страны.

Он, как вспоминают его преподаватели, и в студенчестве был таким же одержимым. Не случайно из всех молодых людей академик Мирсаид Миррахимов выделил Рустама Тухватшина и оставил его в центральной научно–исследовательской лаборатории при мединституте. У Миррахимова был что называется нюх на талантливую молодежь. Он не ошибся и в случае с Тухватшиным.

Как сказал VB.KG профессор, этот труд он посвящает своей матери. "Благодаря маме я отдавал все силы науке, провел тысячи экспериментов, опубликовал сотни статей и монографий, создал школу патофизиологов, ученики которой смогут претворять в жизнь и свои идеи".

В Актовой речи ему было что сказать о своей научной, преподавательской и общественной деятельности. По его словам, вместе с коллегами из Института биотехнологии НАН КР и Японии он впервые организовал научную экспедицию в районы урановых хвостохранилищ. Исследования проводились в течение нескольких лет. Профессор и его коллеги подолгу жили в Каджи–Сае, Мин–Куше, Майлуу–Суу и в других населенных пунктах, находящихся рядом с хвостохранилищами. Ученые проводили оценку состояния здоровья взрослых и детей, изучали особенности развития таких заболеваний, как новообразования головного мозга, сердечно–сосудистые, почек, кожи, крови и других.

И по результатам исследований они разработали рекомендации для жителей, руководства страны, которые позволяют уменьшать влияние радиации на окружающую среду и непосредственно на человека. За эти научные разработки исследователи были удостоены Государственной премии КР в области науки и техники. Такие масштабные исследования проводились впервые не только в нашей стране, но и в мире, поэтому вызвали огромный научный интерес. Важно и другое, ради чего, собственно, работали ученые во главе с профессором, наконец–то было обращено внимание на проблемы людей, живущих в этих небезопасных зонах.

После баткенских событий по договору с Министерством обороны КР профессор занимался изучением влияния взрывной волны на человека и животных в условиях высокогорья.

Все его научные исследования параллельно сочетались с выступлениями на международных научных конференциях в разных странах, написанием научных трудов. Профессором опубликовано более 300 статей в научных журналах, в том числе зарубежных, многие из статей с высоким импакт–фактором. Им издано 13 монографий на русском, английском языках в России, Казахстане, Кыргызстане. Получено 19 патентов в России, Кыргызстане, Казахстане, Украине. Кстати, профессор входит в мировой рейтинг ста визитинг–профессоров и выезжает в зарубежные вузы с лекциями, основанными на собственных научных результатах.

Тухватшин блестяще защитил сначала кандидатскую, а затем в Москве и докторскую диссертацию, которые были посвящены изучению причин возникновения отека легких и головного мозга. Министр здравоохранения СССР Евгений Чазов и председатель экспертного совета академик АМН СССР Игорь Ашмарин на выполнение докторской диссертации по изучению функций головного мозга в горах даже выделили Тухватшину персональный грант.

"Было непонятно, почему у людей физически здоровых, подготовленных для работы в горах, например у альпинистов, вдруг развивался острый отек легких. Мне удалось доказать, что подобное случается на фоне какого–то заболевания, например ОРЗ или бронхита, которое человек перенес месяца за два–три до подъема в горы и о котором он сам, возможно, забыл и не придал ему никакого значения. Для проведения этих исследований, кстати, я и сконструировал барокамеру, причем у животных определялось 88 показателей газотранспортной системы", - сказал в интервью VB.KG ученый.

Многие приборы для исследования кровообращения, дыхания, крови, как сказал Рустам Романович, он тоже сконструировал сам. Полученные данные исследований используются в практике и существенно облегчают и даже сохраняют жизнь людям, которые по долгу службы вынуждены трудиться в горах. Во время написания докторской профессор–исследователь сделал и несколько изобретений, разработав противоотечные препараты, которые очень эффективно действуют и предупреждают отек мозга.

В настоящее время им разрабатывается новая теория адаптации живого организма к высокогорью, и в основе ее лежат сенсорные механизмы, реагирующие на внешние воздействия и обеспечивающие перестройку организма.

В последние годы Тухватшин и его ученики успешно провели нейрофизиологические исследования механизмов развития и снижения болевого синдрома без использования болеутоляющих препаратов, экспериментальное лечение сахарного диабета, цирроза печени методом ксенотрансплантации. Им разработана уникальная методика восстановления когнитивных способностей у пожилых и старых людей, а также метод консервации донорской почки.

Это – достойный труд большого ученого, который поднял престиж кыргыской науки в мире, отметили все его коллеги на Ученом совете.

Во время заседания заведующая кафедрой патологической физиологии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, профессор Марина Балабекова и врач– консультант Бишкекского городского центра СПИД Лерон Сайдашев награждены памятной медалью "За заслуги перед КГМА им. Ахунбаева. "За успехи в научно-исследовательской работе" нагрудным знаком награжден доцент кафедры Бердалы Раимов, а почетной грамотой КГМА - старший преподаватель кафедры Тахмина Кадырова. Почетную грамоту Жогорку Кенеша КР вручила депутат Альфия Самигуллина доценту кафедры патологической физиологии Алтынай Казиевой, ученице профессора Тухватщина.


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URL: https://www.vb.kg/407900
Теги:
здравоохранение, наука, радиация, экспедиция, Академия наук
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