Выборы-2021:В Кыргызстане по одномандатным округам выдвинулся 381 кандидат

В Кыргызстане вчера, 13 октября, в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов ЖК КР, назначенных на 28 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК было всего подано 387 заявлений, из них 3 кандидата - отозвали свои заявления, три кандидата отозвали свои заявления и повторно до окончания срока подали заявления.

По состоянию на 13 октября 2021 года по одномандатным избирательным округам в депутаты ЖК КР выдвинулся 381 кандидат (31 – женщина и 350 - мужчины), из них 379 кандидататов выдвинулись в порядке самовыдвижения и 8 кандидатов - от 7 политических партий.

Максимальное количество кандидатов - 19 выдвинулось по Кадамжайскому избирательному округу.

Минимальное количество – по 4 кандидата выдвинулись по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.

В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом:

Баткенская область – 3 избирательных округа, 40 выдвинутых кандидатов, из них 4 – женщины. Ошская область – 9 избирательных округов, 71 выдвинутый кандидат, из них 3 – женщины. Жалал-Аюадская область – 7 избирательных округов, 63 выдвинутых кандидатов, из них 3 женщины. Таласская область – 2 избирательных округа, 17 выдвинутых кандидатов, женщин нет. Чуйская область – 6 избирательных округов, 73 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины. Бишкек – 4 избирательных округа, 38 выдвинутых кандидатов, из них 4 женщины. Нарынская область – 2 избирательный округа, 31 выдвинутый кандидат, из них 4 женщины. Иссык-Кульская область – 3 избирательных округа, 48 выдвинутых кандидатов, из них 10 женщин.

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разрезе областей