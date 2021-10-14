Выборы-2021:В Кыргызстане по одномандатным округам выдвинулся 381 кандидат

В Кыргызстане вчера, 13 октября, в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов ЖК КР, назначенных на 28 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В ЦИК было всего подано 387 заявлений, из них 3 кандидата - отозвали свои заявления, три кандидата отозвали свои заявления и повторно до окончания срока подали заявления.
По состоянию на 13 октября 2021 года по одномандатным избирательным округам в депутаты ЖК КР выдвинулся 381 кандидат (31 – женщина и 350 - мужчины), из них 379 кандидататов выдвинулись в порядке самовыдвижения и 8 кандидатов - от 7 политических партий.
Максимальное количество кандидатов - 19 выдвинулось по Кадамжайскому избирательному округу.
Минимальное количество – по 4 кандидата выдвинулись по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.
В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом:
Список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разрезе областей
|№ округов
|Область
|Кол-во округов
|Количество выдвинутых кандидатов
|жен
|Количество зарег-ных кандидатов
|Всего по республике:
|36
|381
|31
|42
|БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3
|40
|4
|7
|№1
|Лейлекский избирательный округ
|1
|10
|1
|2
|Сегизбаев Мирбек Абдрахимович
|1
|1
|Мукарамов Асылбек Турабаевич
|1
|Жороев Исманали Эгембердиевич
|1
|Имматов Ина Имматович
|1
|Таштанкулов Касым Абдусаматович
|1
|Юсупов Рустамжон Абдувалиевич
|1
|Жусупов Аширбай Бапович
|1
|Абдираимова Назгул Назыровна (онлайн)
|1
|1
|Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич
|1
|Бекмуратов Баймурат Асатович
|1
|1
|№2
|Баткенский избирательный округ
|1
|11
|0
|1
|Исламбеков Белек Мамасалиевич
|1
|1
|Аширалиев Чынтемир Камчыбекович
|1
|Абылкасым уулу Канатбек (онлайн)
|1
|Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич
|1
|Мадалиев Асылбек Алтымышович (онлайн)
|1
|Юсупалиев Мунарбек Худайбердиевич (онлайн)
|1
|Аркабаев Номанжан Акматович
|1
|Артыкбаев Гыламидин Урустомович
|1
|Төлөмүшов Бегали Пирмаматович
|1
|Салихов Кенеш Каримович
|1
|Дыйканов Максатбек Дыйканович
|1
|№3
|Кадамжайский избирательный округ
|1
|19
|3
|4
|Ганыев Каныбек Токтоматович
|1
|1
|Атажанов Ырысбек Ысламович
|1
|1
|Насиров АбдижамилЖусупович
|1
|1
|Шамшидин уулу Абдулхамид
|1
|Назарбаев Абдунаби Салыевич
|(онлайн)
|1
|Максутов Мурсалим Султаналиевич
|(онлайн)
|1
|Талипов Нурали Орозалиевич
|1
|1
|Миркадыров Мухтар Мирсалиевич (онлайн)
|1
|Сыргабаев Замирбек Самаматович (онлайн)
|1
|Алибеков Шерахмад Халилович
|1
|Садыкова Эркеайым Гульбаевна
|1
|1
|Якубов Ильязбек Абдувалижонович
|1
|Мамаюсупов Абдыхалил Шадманович
|1
|Досанов Нурбек Маликович
|1
|Маманова Розакан Султановна
|1
|1
|Маматалиева Өмүркан Турсуналиевна
|1
|1
|Мурадилов Бекболот Мурадилович
|1
|Курванбаев Суйунбек Бурканидинович
|1
|Акматов Айданбек Акматович
|1
|ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
|9
|71
|3
|5
|№4
|Кок-Жарский избирательный округ
|1
|11
|1
|1
|Мадмаров Уланбек Аданбекович
|1
|1
|Жолболдуев Памирбек Бакыевич
|1
|Түмөнов Чынгыз Сүйүнбаевич
|1
|Бакиров Өмүрбек Мирзаимович
|1
|Абдрахманов Азамат Абдилазизович (онлайн)
|1
|Калматов Талас Сагынбаевич (онлайн)
|1
|Турсункулов Мирланбек Эшматович
|1
|Зулпуев Абдивап Момунович
|1
|Мавлянова Махабат Эргешовна
|1
|1
|Рысбаев Равшанбек Рысбаевич
|1
|Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович
|1
|№5
|Ноокатский избирательный округ
|1
|4
|0
|Жолдошов Беки Кадырбердиевич
|1
|Марипов Бакытбек Асамидинович
|1
|Абдивалиев Артыкбай Турабидинович
|1
|Коргонбай уулу Жусупбек
|1
|№6
|Араванский избирательный округ
|1
|6
|0
|1
|Нурбаев Бакытбек Токтосунович
|1
|Нурбаев Жалолидин Паязидинович (онлайн)
|1
|Гаипов Адахамжон Алимжонович
|1
|Абдувалиев Довлотбек Маматурдиевич
|1
|Маннанов Ильхом Абдукахарович
|1
|Обдунов Элмурат Адбувапович
|1
|1
|№7
|Ошский избирательный округ
|1
|12
|2
|0
|Арзибаев Бекболот Осконбаевич
|1
|Камбарбек уулу Үсөн
|1
|Алтыбаева Айнуру Тойчиевна
|1
|1
|Алымбубаева Зулайка Бекатовна (онлайн)
|1
|1
|Маматалиев Нурбакыт Мухтарович
|1
|Камчиев Жамбылбек (онлайн)
|1
|Жорокулов Максатбек Мергенбаевич (онлайн)
|1
|Фаттахов Бахтияаржан Азизович
|1
|Калбаев Толонбай Мамытович (онлайн)
|1
|Сайпидинов Эмил Жумабаевич
|1
|Сагынбаев Дайыр Баяманович
|1
|Осмонов Айбек Жапарович
|1
|№8
|Толойконский избирательный округ
|1
|5
|0
|0
|Алимбеков Нурбек Каарыевич
|1
|Темирбаев Мухаммад Миңбаевич
|1
|Жуков Виталий Юриьевич(онлайн)
|1
|Атазов Шайлообек Карыбекович
|1
|Орозбаев Айбек Маматович
|1
|№9
|Кара-Суйский избирательный округ
|1
|8
|0
|0
|Бакир Бакытбек
|1
|Эргешов Толкун Турдукулович
|(онлайн)
|1
|Абдыразаков Нурсултан Эркинбекович
|1
|Козубаев Муртазали Кутуганиевич
|1
|Жаныбеков Бөкөмбай Жаныбекович (онлайн)
|1
|Акылбеков Элнур Акылбекович (онлайн)
|1
|Примкулов Гавхарбек Асылбекович
|1
|Матраимов Искендер Исмаилович
|1
|№10
|Куршабский избирательный округ
|1
|11
|0
|1
|Танабаев Нурлан Исамидинович
|1
|1
|Бакыев Улукбек Хаджимуканович
|1
|Толонов Данияр Эрмекович
|1
|Толанов Тынчтыкбек Абдыкадырович
|1
|Токторов Алтынбек Эгембердиевич
|1
|Артыков Асылбек Авазбекович (онлайн)
|1
|Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич
|1
|Садыков Нурбек Аданбекович
|1
|Чодуев Эркинбек Урайымович
|1
|Келдибаев Төлөгөн Кыязович
|1
|Пасаңов Эржигит Жетимишович
|1
|№11
|Алайский избирательный округ
|1
|10
|0
|1
|Ибраимов Санжар Кубанычбекович
|1
|Саипов Бакытбек Саипович
|1
|Тоотаев Улукмырза Абдилашимович
|1
|Примов Улан Бердибаевич
|1
|Кадырбердиев Маматурайым (онлайн)
|1
|Орунбеков Дайырбек Тейишович
|1
|Каримбеков Абдисаит Момунбаевич
|1
|Галдыбаев Жаманкул Жолчуевич
|1
|Жээнбаев Осконбай Сатыбаевич
|1
|Божонов Замирбек Сабиржанович (Онлайн)
|1
|1
|№12
|Узгенский избирательный округ
|1
|4
|0
|1
|Карашев Аалы Азимович
|1
|Жумакадыр уулу Манасмиң
|1
|Бердалиев Бакыи Чырмашбаевич
|1
|Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич
|1
|1
|ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7
|63
|3
|10
|№13
|Сузакский избирательный округ
|1
|16
|1
|5
|Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич
|1
|1
|Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович
|1
|1
|Лилиенталь Юлия Викторовна
|1
|1
|1
|Джээнбеков Жусупжон Амрожанович
|1
|1
|Икрамов Тазабек Икрамович
|1
|Самидинов Кумарбек Манапбаевич
|1
|Кулматов Эделбек Маматкулович
|1
|1
|Эгембердиев Омурбек Калыбекович
|(онлайн)
|1
|Камбаров Абдиллабек Ракманович (онлайн)
|1
|Мамбеткулов Максатбек Назиржанович
|1
|Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович
|1
|Максутов Манас Кутчубекович
|1
|Маматов Улан Орозалиевич
|1
|Артыкбаев Сейдахмат Жокобаевич
|1
|Шакиров Асан Шакирович
|1
|Турков Мунарбек Максатбекович
|1
|№14
|Жалал Абадский избирательный округ
|1
|6
|0
|1
|Мамасыдыков Кумарбек Канболотович
|1
|Жээнбеков Келдибек Эркинбекович (онлайн)
|1
|Атабеков Таалайбек Айтышович (онлайн)
|1
|Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич (онлайн)
|1
|Салымбаев Чынгыз Жусупович (онлайн)
|1
|Шаимкулов Манас Каныбекович
|1
|1
|№15
|Базар - Коргонский избирательный округ
|1
|7
|2
|1
|Абдыжапарова Нурбюбю Маатмусаевна
|1
|1
|Акунбеков Эрнист Абакирович
|1
|Арзыкулов Сүйүнбек Абитович
|1
|Коңурбаева Айгуль Казыбековна (онлайн)
|1
|1
|Уметалиев Артур Алимжанович
|1
|Бакиев Кубанычбек
|1
|Алтынбеков Айбек
|1
|1
|№16
|Ноокенский избирательный округ
|1
|9
|0
|2
|Сыдыков Бактыбек Усенович
|1
|1
|Арстанбеков Акылбек Советбекович
|1
|1
|Матсаков Кадырбек Мусаевич
|(онлайн)
|1
|Тешебаев Акимбай Сатылганович
|(онлайн)
|1
|Насырбеков Бакытбек Насырбекович (онлайн)
|1
|Ашурбаев Дилшадбек Кадырбекович (онлайн)
|1
|Анарбаев Каныбек Махамаджалилович (онлайн)
|1
|Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович
|1
|Кадыркулов Мурат Калмаматович
|1
|№17
|Аксыйский избирательный округ
|1
|6
|0
|0
|Токтобаев Суйунбай Жумаканович
|1
|Шакиев Нурланбек Тургунбекович
|1
|Эргешов Алмазбек Манасбекович
|1
|Шайдиев Алмазбек Усупбаевич (онлайн)
|1
|Чомонов Манас Алишерович
|1
|Момунов Акат Акынович
|1
|№18
|Ала-Букинский избирательный округ
|1
|6
|0
|0
|Оморов Чынгыз Ашырбекович
|1
|Сулайманкулов Медеркул Ормонович
|1
|Нишанходжаев Минавар Мусаевич
|1
|Туранов Искендер Эрикович
|1
|Алымов Адылбек Шарипович
|1
|Турсунбаев Азизбек Атакозуевич
|1
|№19
|Токтогульский избирательный округ
|1
|13
|0
|1
|Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович
|1
|Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович
|1
|Касымов Нурлан Орозалиевич
|1
|Матмусаев Жанышбек Мырзабекович
|1
|Койчубаев Азамат Ашымович
|1
|Кармышов Тимурлан Апизканович
|1
|Тотонов Нурбек Темирбекович
|1
|Алыбаев Айбек Ташибекович
|1
|Бекишов Абдыбек Дуйшебекович
|1
|Ракаев Акылбек Калышевич
|1
|Абдылдаев Тынчтыкбек Кубатович
|1
|Байгазиев Беканас Замирбекович
|1
|Сулайманов Кундузбек Кошалиевич
|1
|1
|ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ
|2
|17
|0
|1
|№20
|Манасский избирательный округ
|1
|7
|0
|0
|Джакеев Алмазбек Алманбетович
|1
|Ажыбеков Бактыгул Ажыбекович
|1
|Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович
|1
|Шаршенбек Сардар
|1
|Назарбеков Мирлан Рысбекович
|1
|Мамбеткулов Замирбек Токтогулович
|1
|Джумабеков Дастанбек Артисбекович
|1
|№21
|Таласский избирательный округ
|1
|10
|0
|1
|Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович
|1
|1
|Чойбеков Бактыбек Каныбекович
|1
|Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович
|1
|Айтигулов Муктарбек Мукулович
|1
|Турдумалиев Сазыкбай Абдрахманович
|1
|Нусубалиев Токтоналы Сатарович
|1
|Сариев Эсен Тыныбекович (онлайн)
|1
|Айталиев Таалайбек Дөөлөтказиевич
|1
|Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович
|1
|Кыдыралиев Бакыт Мукамбетович
|1
|ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
|6
|73
|3
|6
|№22
|Жайылский избирательный округ
|1
|9
|0
|Иманкулов Эркин Токтаалиевич
|1
|Райымкулов Бактыбек Кемелбекович
|1
|Мамаев Замирбек Дакимович
|1
|Аманкулов Эмир Эркинбекович
|1
|Рыскулбек уулу Нурмат
|1
|Джаналиев Кенжебек Бектурович
|1
|Азыгалиев Нурланбек Асанбекович
|1
|Карабаев Манасбек Токтогулович
|1
|Бакеев Аскарбек Колхозбекович
|1
|№23
|Московский избирательный округ
|1
|14
|1
|0
|Булекбаев Эркин Касымович
|1
|Нажиев Мирбек Дуйшенбекович
|1
|Иманкулов Талай Маданбекович
|1
|Мырзаканов Раад Бакашевич
|1
|Джекшенов Мирлан Ратынбекович
|1
|Енгалычев Евгений Равильевич
|1
|Ханджеза Карим Ламзарович
|1
|Омотов Исмоилжон Саймидинович
|1
|Ибраимова Атыркул Сыйдалиевна
|1
|1
|Мамутов Ахматжан Рахимович
|1
|Джабаев Ринат Шаршенбекович
|1
|Ешалиев Улан Жолдошбекович
|1
|Мадылбеков Туратбек
|1
|Зикиров Жусупбек Камчыбекович
|1
|№24
|Сокулукский избирательный округ
|1
|8
|1
|1
|Аширбаев Элкинбек Токтогонович
|1
|1
|Джунусалиев Рамис Майрамбекович
|1
|Абдылдаев Сооронбай Эргешович
|1
|Сарымсаков Каныбек Кубанычбекович
|1
|Карымшакова Гүлүйпа Өмүрзаковна
|1
|1
|Курманалиев Акыл Курманбекович
|1
|Садалиев Улан Шейшенбекович
|1
|Кенжебаев Аманкан Батырбекович
|1
|№25
|Аламудунский избирательный округ
|1
|12
|1
|0
|Атамбаев Сейитбек Алмазбекович
|1
|Аспек уулу Азамат
|1
|Чакибаев Эмиль Акжолтоевич
|1
|Абдувалиев Зарылбек Рубенович
|1
|Иманалиев Каныбек Капашович
|1
|Момункулов Эмил Базаркулович
|1
|Исиралиева Анара Усонбековна
|1
|1
|Момонкулов Талгат Мелисович
|1
|Чынтемиров Бердибек Айбекович
|1
|Эшенкулов Кулжамал Буланбекович
|1
|Дунканаев Айбек Медетбекович
|1
|Бегалиев Болотбек Касымбекович
|1
|№30
|Ысык-Атинский избирательный округ
|1
|13
|0
|2
|Дурсунов Атамша Латифович
|1
|Курманов Байыш Жантаевич
|1
|1
|Таштанбеков Акбокон Дукенов
|1
|1
|Рыскулов Максат Борисович
|1
|Эдигеев Джанат Асылбекович
|1
|Бекитаев Мирлан Абдыбекович
|1
|Будайчиев Дуйшомбек Кадыркулович
|1
|Касымов АскарТумурчинович
|1
|Касенов Шаршеналы Рахимович
|1
|Садовников Вадим Александрович
|1
|Кожокеев Акылбек Алмарбекович
|1
|Джыргалбаев Нурбек Усенкулович
|1
|Токтогулов Ербол Бекинович
|1
|№31
|Чуй-Кеминский избирательный округ
|1
|17
|0
|3
|Сейтказиев Анаш Токтосунович
|1
|Исаев Канатбек Кедейканович
|1
|Абакиров Аскар Джумабекович
|1
|1
|Саккараев Медербек Джаманкулович
|1
|1
|Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович
|1
|1
|Ботобаев Айбек Курманович
|1
|Ташиев Рустам Рахимович
|1
|Мурсалиев Акылбек Рыскелдиевич
|1
|Жансеитов Тынайбек Каныбекович
|1
|Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович
|1
|Шаршеналиев Нурлан Алтымышович
|1
|Осмоналиев Каныбек
|1
|Карагулов Улан Айтбаевич
|1
|Сариев Абаскан Казакбаевич
|1
|Мамыров Кубатбек Шамырбекович
|1
|Исеналиев Эмилбек Аскеевич
|1
|Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович
|1
|ГОРОД БИШКЕК
|4
|38
|4
|2
|№26
|Ленинский избирательный округ
|1
|14
|1
|0
|Нурланбеков Актилек Нурланбекович
|1
|Карагулов Кубанычбек Нарынбекович
|1
|Тайлаков Арстанбек Кылычбекович
|1
|Кунакунов Максат Касымжанович
|1
|Калыков Улугбек Абдисатарович
|1
|Эсенаманов Мурат Кубанович
|1
|Алсеитов Айбек Жусупович
|1
|Усупбекова Анаркул Мырзабековна
|1
|1
|Ташиев Анарбек Рыскулович
|1
|Искендеров Жеенбек Урудинович
|1
|Джээнбеков Равшан Батырбекович
|1
|Макешов Кубанычбек Бектемирович
|1
|Жолдошбаев Камчыбек
|1
|Абиров Жаныбек Болотбекович
|1
|№27
|Первомайский избирательный округ
|1
|9
|2
|1
|Койчуманов Мээримбек Нурбекович
|1
|Акылбеков Русланбек Акылбекович
|1
|Аскарбеков Мавлян Амангелдиевич
|1
|Марлис уулу Эдил
|1
|Клипачева Елена Сергеевна
|1
|1
|Абдразаков Бейшенбек Токтобаевич
|1
|Абдраманова Эркингуль Абыловна
|1
|1
|Токторов Абдыш
|1
|Токтакунов Нурбек Акбарович
|1
|1
|№28
|Октябрьский избирательный округ
|1
|5
|1
|Усупов Тилек Сабырович
|1
|1
|Кыдырмышев Руслан Жаманакович
|1
|Керимбеков Бакыт Макенович
|1
|Турганбаев Мелис Токтомамбетович
|1
|Бекешев Дастан Далабайевич
|1
|№29
|Свердловский избирательный округ
|1
|10
|1
|Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич
|1
|Самонов Нурдин Талантбекович
|1
|Алымбеков Бекмамат Аяназович
|1
|Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович
|1
|Кенжебаев Акназар Аскарбекович
|1
|Камиль кызы Гузель
|1
|1
|Исакулов Жылдызбек Абдилахатович
|1
|Конурбаев Уланбек Искакович
|1
|Чынтемиров Талантбек Керимбекович
|1
|Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич
|1
|НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2
|31
|4
|4
|№32
|Кочкорский избирательный округ
|1
|18
|3
|2
|Алымжанов Айбек Орозбекович
|1
|1
|Мусагул уулу Амантур
|1
|Кулбараков Абтандил Илдузович
|1
|1
|Мелисов Азамат Канатбекович
|1
|Ниязалиева Дамира Абаскановна
|1
|1
|Керимкулов Нурлан Бейшенбекович
|1
|Самыйкожо Мирлан
|1
|Джапанов Аттокур Асаналиевич
|1
|Самудинова Айнагуль
|1
|1
|Омолдошова Айжан Рыскуловна
|1
|1
|Жумаев Сайранбек Кенешбекович
|1
|Асанбаев Майрамбек Жекшенович
|1
|Турдубаев Сьездбек Жумашалиевич
|1
|Ажымамбетов Актан Айылчиевич
|1
|Турумбеков Максатбек Медербекович
|1
|Нурбек уулу Ормон
|1
|Сардарбеков Сабырбек
|1
|Чокморов Болотбек Сексенбешович
|1
|№33
|Нарынский избирательный округ
|1
|13
|1
|2
|Сариев Акылбек Аблабекович
|1
|1
|Борочоров Талантбек Айсаракунович
|1
|Джаанбаев Тойгонбай Сейитказиевич
|1
|Мадинов Орозобек Капарбекович
|1
|Бакасов Улан Болотбекович
|1
|Жунусов Мелисбек Абдрасулович
|1
|Кылжыров Эсенбек Токонович
|1
|Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович
|1
|Саяк кызы Элзат
|1
|1
|Капаров Чынгыз Капарович
|1
|Аянкулов Самат Шамусаевич
|1
|Адбылдаев Райымбек Жумагулович
|1
|1
|Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович
|1
|ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3
|48
|10
|7
|№34
|Жети-Огузский избирательный округ
|1
|18
|2
|5
|Малиев Арсланбек Касымакунович
|1
|1
|Тологонов Бакыт Талантович
|1
|Ибраев Саматбек Кулукеевич
|1
|1
|Абдрахматова Атыр Болотбековна
|1
|1
|1
|Сагымбаев Канат Райымбекович
|1
|1
|Шамырканов Болотбек Муратбекович
|1
|1
|Олжобаев Баатырбек Бактыбекович
|1
|Исмаилов Муратбек Кубанычбекович
|1
|Айтакунов Бактыбек Кубатович
|1
|Эшмамбетов Руслан Толонович
|1
|Иманкожоева Эркингуль Бекбачовна
|1
|1
|Алымов Манас Кадырович
|1
|Кемелов Акыл Канатбекович
|1
|Моңолдоров Данияр Черикович
|1
|Омуралиев Арыстанбек Мелисович
|1
|Сулаев Жекшен Эсенбекович
|1
|Жапаров Талантбек Рысбекович
|1
|Казакбай уулу Замирбек
|1
|№35
|Ак-Суйский избирательный округ
|1
|16
|3
|0
|Супатаева Альфира Илиясовна
|1
|1
|Абдылдаев Таалайбек Дюшекеевич
|1
|Каниметов Адыл Жанкорозович
|1
|Асылбек уулу Дамирбек
|1
|Болтуруков Омурбек Аярбергенович
|1
|Монолдоров Жакшылык Кубанычбекович
|1
|Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна
|1
|1
|Муса кызы Алина
|1
|1
|Осмоналиев Руслан Эсенгулович
|1
|Мусалиев Кубан Болотбекович
|1
|Бараков Акбарбек Садырбекович
|1
|Бекжанов Жолдубай Талантбекович
|1
|Сарыбаев Тынчтыкбек Калмакович
|1
|Жанузаков Аманболду Медербекович
|1
|Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич
|1
|Молдоташев Ишенбай Курманович
|1
|№36
|Иссык-Кульский избирательный округ
|1
|14
|5
|2
|Тукунов Акжолтой Шакирбекович
|1
|Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич (онлайн)
|1
|1
|Сураналиев Талгат Чыныбекович
|1
|1
|Хасанов Канат Зерликович
|1
|Сарбагышев Максатбек Канатбекович (онлайн)
|1
|Мамбеталиева Анара Хамзаевна
|1
|1
|Орозбаев Таалайбек Айтбаевич
|1
|Малдыбаева Салиман Жанузаковна
|1
|1
|Маратов Мирлан Ильичевич (онлайн)
|1
|Акматова Динара Асанкуловна (онлайн)
|1
|1
|Имеров Мирбек Жаңыбаевич
|1
|Мамытова Назгуль Туратбековна
|1
|1
|Аманбаев Искендер Эркинович
|1
|Аджибаева Жаңыл Бейшеновна
|1
|1