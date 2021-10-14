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Выборы-2021:В Кыргызстане по одномандатным округам выдвинулся 381 кандидат

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 13 октября, в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов ЖК КР, назначенных на 28 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК было всего подано 387 заявлений, из них 3 кандидата - отозвали свои заявления, три кандидата отозвали свои заявления и повторно до окончания срока подали заявления.

По состоянию на 13 октября 2021 года по одномандатным избирательным округам в депутаты ЖК КР выдвинулся 381 кандидат (31 – женщина и 350 - мужчины), из них 379 кандидататов выдвинулись в порядке самовыдвижения и 8 кандидатов - от 7 политических партий.

Максимальное количество кандидатов - 19 выдвинулось по Кадамжайскому избирательному округу.

Минимальное количество – по 4 кандидата выдвинулись по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.

В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом:

  1. Баткенская область – 3 избирательных округа, 40 выдвинутых кандидатов, из них 4 – женщины.
  2. Ошская область – 9 избирательных округов, 71 выдвинутый кандидат, из них 3 – женщины.
  3. Жалал-Аюадская область – 7 избирательных округов, 63 выдвинутых кандидатов, из них 3 женщины.
  4. Таласская область – 2 избирательных округа, 17 выдвинутых кандидатов, женщин нет.
  5. Чуйская область – 6 избирательных округов, 73 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины.
  6. Бишкек – 4 избирательных округа, 38 выдвинутых кандидатов, из них 4 женщины.
  7. Нарынская область – 2 избирательный округа, 31 выдвинутый кандидат, из них 4 женщины.
  8. Иссык-Кульская область – 3 избирательных округа, 48 выдвинутых кандидатов, из них 10 женщин.

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разрезе областей

№ округовОбластьКол-во округовКоличество выдвинутых кандидатовженКоличество зарег-ных кандидатов
Всего по республике:363813142
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ34047
№1Лейлекский избирательный округ11012
Сегизбаев Мирбек Абдрахимович 1 1
Мукарамов Асылбек Турабаевич 1
Жороев Исманали Эгембердиевич 1
Имматов Ина Имматович 1
Таштанкулов Касым Абдусаматович 1
Юсупов Рустамжон Абдувалиевич 1
Жусупов Аширбай Бапович 1
Абдираимова Назгул Назыровна (онлайн) 11
Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич 1
Бекмуратов Баймурат Асатович 1 1
№2Баткенский избирательный округ11101
Исламбеков Белек Мамасалиевич 1 1
Аширалиев Чынтемир Камчыбекович 1
Абылкасым уулу Канатбек (онлайн) 1
Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич 1
Мадалиев Асылбек Алтымышович (онлайн) 1
Юсупалиев Мунарбек Худайбердиевич (онлайн) 1
Аркабаев Номанжан Акматович 1
Артыкбаев Гыламидин Урустомович 1
Төлөмүшов Бегали Пирмаматович 1
Салихов Кенеш Каримович 1
Дыйканов Максатбек Дыйканович 1
№3Кадамжайский избирательный округ11934
Ганыев Каныбек Токтоматович 1 1
Атажанов Ырысбек Ысламович 1 1
Насиров АбдижамилЖусупович 1 1
Шамшидин уулу Абдулхамид 1
Назарбаев Абдунаби Салыевич
(онлайн) 1
Максутов Мурсалим Султаналиевич
(онлайн) 1
Талипов Нурали Орозалиевич 1 1
Миркадыров Мухтар Мирсалиевич (онлайн) 1
Сыргабаев Замирбек Самаматович (онлайн) 1
Алибеков Шерахмад Халилович 1
Садыкова Эркеайым Гульбаевна 11
Якубов Ильязбек Абдувалижонович 1
Мамаюсупов Абдыхалил Шадманович 1
Досанов Нурбек Маликович 1
Маманова Розакан Султановна 11
Маматалиева Өмүркан Турсуналиевна 11
Мурадилов Бекболот Мурадилович 1
Курванбаев Суйунбек Бурканидинович 1
Акматов Айданбек Акматович 1
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ97135
№4Кок-Жарский избирательный округ11111
Мадмаров Уланбек Аданбекович 1 1
Жолболдуев Памирбек Бакыевич 1
Түмөнов Чынгыз Сүйүнбаевич 1
Бакиров Өмүрбек Мирзаимович 1
Абдрахманов Азамат Абдилазизович (онлайн) 1
Калматов Талас Сагынбаевич (онлайн) 1
Турсункулов Мирланбек Эшматович 1
Зулпуев Абдивап Момунович 1
Мавлянова Махабат Эргешовна 11
Рысбаев Равшанбек Рысбаевич 1
Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович 1
№5Ноокатский избирательный округ140
Жолдошов Беки Кадырбердиевич 1
Марипов Бакытбек Асамидинович 1
Абдивалиев Артыкбай Турабидинович 1
Коргонбай уулу Жусупбек 1
№6Араванский избирательный округ1601
Нурбаев Бакытбек Токтосунович 1
Нурбаев Жалолидин Паязидинович (онлайн) 1
Гаипов Адахамжон Алимжонович 1
Абдувалиев Довлотбек Маматурдиевич 1
Маннанов Ильхом Абдукахарович 1
Обдунов Элмурат Адбувапович 1 1
№7Ошский избирательный округ11220
Арзибаев Бекболот Осконбаевич 1
Камбарбек уулу Үсөн 1
Алтыбаева Айнуру Тойчиевна 11
Алымбубаева Зулайка Бекатовна (онлайн) 11
Маматалиев Нурбакыт Мухтарович 1
Камчиев Жамбылбек (онлайн) 1
Жорокулов Максатбек Мергенбаевич (онлайн) 1
Фаттахов Бахтияаржан Азизович 1
Калбаев Толонбай Мамытович (онлайн) 1
Сайпидинов Эмил Жумабаевич 1
Сагынбаев Дайыр Баяманович 1
Осмонов Айбек Жапарович 1
№8Толойконский избирательный округ1500
Алимбеков Нурбек Каарыевич 1
Темирбаев Мухаммад Миңбаевич 1
Жуков Виталий Юриьевич(онлайн) 1
Атазов Шайлообек Карыбекович 1
Орозбаев Айбек Маматович 1
№9Кара-Суйский избирательный округ1800
Бакир Бакытбек 1
Эргешов Толкун Турдукулович
(онлайн) 1
Абдыразаков Нурсултан Эркинбекович 1
Козубаев Муртазали Кутуганиевич 1
Жаныбеков Бөкөмбай Жаныбекович (онлайн) 1
Акылбеков Элнур Акылбекович (онлайн) 1
Примкулов Гавхарбек Асылбекович 1
Матраимов Искендер Исмаилович 1
№10Куршабский избирательный округ11101
Танабаев Нурлан Исамидинович 1 1
Бакыев Улукбек Хаджимуканович 1
Толонов Данияр Эрмекович 1
Толанов Тынчтыкбек Абдыкадырович 1
Токторов Алтынбек Эгембердиевич 1
Артыков Асылбек Авазбекович (онлайн) 1
Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич 1
Садыков Нурбек Аданбекович 1
Чодуев Эркинбек Урайымович 1
Келдибаев Төлөгөн Кыязович 1
Пасаңов Эржигит Жетимишович 1
№11Алайский избирательный округ11001
Ибраимов Санжар Кубанычбекович 1
Саипов Бакытбек Саипович 1
Тоотаев Улукмырза Абдилашимович 1
Примов Улан Бердибаевич 1
Кадырбердиев Маматурайым (онлайн) 1
Орунбеков Дайырбек Тейишович 1
Каримбеков Абдисаит Момунбаевич 1
Галдыбаев Жаманкул Жолчуевич 1
Жээнбаев Осконбай Сатыбаевич 1
Божонов Замирбек Сабиржанович (Онлайн) 1 1
№12Узгенский избирательный округ1401
Карашев Аалы Азимович 1
Жумакадыр уулу Манасмиң 1
Бердалиев Бакыи Чырмашбаевич 1
Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич 1 1
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ763310
№13Сузакский избирательный округ11615
Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич 1 1
Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович 1 1
Лилиенталь Юлия Викторовна 111
Джээнбеков Жусупжон Амрожанович 1 1
Икрамов Тазабек Икрамович 1
Самидинов Кумарбек Манапбаевич 1
Кулматов Эделбек Маматкулович 1 1
Эгембердиев Омурбек Калыбекович
(онлайн) 1
Камбаров Абдиллабек Ракманович (онлайн) 1
Мамбеткулов Максатбек Назиржанович 1
Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович 1
Максутов Манас Кутчубекович 1
Маматов Улан Орозалиевич 1
Артыкбаев Сейдахмат Жокобаевич 1
Шакиров Асан Шакирович 1
Турков Мунарбек Максатбекович 1
№14Жалал Абадский избирательный округ1601
Мамасыдыков Кумарбек Канболотович 1
Жээнбеков Келдибек Эркинбекович (онлайн) 1
Атабеков Таалайбек Айтышович (онлайн) 1
Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич (онлайн) 1
Салымбаев Чынгыз Жусупович (онлайн) 1
Шаимкулов Манас Каныбекович 1 1
№15Базар - Коргонский избирательный округ1721
Абдыжапарова Нурбюбю Маатмусаевна 11
Акунбеков Эрнист Абакирович 1
Арзыкулов Сүйүнбек Абитович 1
Коңурбаева Айгуль Казыбековна (онлайн) 11
Уметалиев Артур Алимжанович 1
Бакиев Кубанычбек 1
Алтынбеков Айбек 1 1
№16Ноокенский избирательный округ1902
Сыдыков Бактыбек Усенович 1 1
Арстанбеков Акылбек Советбекович 1 1
Матсаков Кадырбек Мусаевич
(онлайн) 1
Тешебаев Акимбай Сатылганович
(онлайн) 1
Насырбеков Бакытбек Насырбекович (онлайн) 1
Ашурбаев Дилшадбек Кадырбекович (онлайн) 1
Анарбаев Каныбек Махамаджалилович (онлайн) 1
Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович 1
Кадыркулов Мурат Калмаматович 1
№17Аксыйский избирательный округ1600
Токтобаев Суйунбай Жумаканович 1
Шакиев Нурланбек Тургунбекович 1
Эргешов Алмазбек Манасбекович 1
Шайдиев Алмазбек Усупбаевич (онлайн) 1
Чомонов Манас Алишерович 1
Момунов Акат Акынович 1
№18Ала-Букинский избирательный округ1600
Оморов Чынгыз Ашырбекович 1
Сулайманкулов Медеркул Ормонович 1
Нишанходжаев Минавар Мусаевич 1
Туранов Искендер Эрикович 1
Алымов Адылбек Шарипович 1
Турсунбаев Азизбек Атакозуевич 1
№19Токтогульский избирательный округ11301
Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович 1
Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович 1
Касымов Нурлан Орозалиевич 1
Матмусаев Жанышбек Мырзабекович 1
Койчубаев Азамат Ашымович 1
Кармышов Тимурлан Апизканович 1
Тотонов Нурбек Темирбекович 1
Алыбаев Айбек Ташибекович 1
Бекишов Абдыбек Дуйшебекович 1
Ракаев Акылбек Калышевич 1
Абдылдаев Тынчтыкбек Кубатович 1
Байгазиев Беканас Замирбекович 1
Сулайманов Кундузбек Кошалиевич 1 1
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ21701
№20Манасский избирательный округ1700
Джакеев Алмазбек Алманбетович 1
Ажыбеков Бактыгул Ажыбекович 1
Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович 1
Шаршенбек Сардар 1
Назарбеков Мирлан Рысбекович 1
Мамбеткулов Замирбек Токтогулович 1
Джумабеков Дастанбек Артисбекович 1
№21Таласский избирательный округ11001
Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович 1 1
Чойбеков Бактыбек Каныбекович 1
Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович 1
Айтигулов Муктарбек Мукулович 1
Турдумалиев Сазыкбай Абдрахманович 1
Нусубалиев Токтоналы Сатарович 1
Сариев Эсен Тыныбекович (онлайн) 1
Айталиев Таалайбек Дөөлөтказиевич 1
Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович 1
Кыдыралиев Бакыт Мукамбетович 1
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ67336
№22Жайылский избирательный округ190
Иманкулов Эркин Токтаалиевич 1
Райымкулов Бактыбек Кемелбекович 1
Мамаев Замирбек Дакимович 1
Аманкулов Эмир Эркинбекович 1
Рыскулбек уулу Нурмат 1
Джаналиев Кенжебек Бектурович 1
Азыгалиев Нурланбек Асанбекович 1
Карабаев Манасбек Токтогулович 1
Бакеев Аскарбек Колхозбекович 1
№23Московский избирательный округ11410
Булекбаев Эркин Касымович 1
Нажиев Мирбек Дуйшенбекович 1
Иманкулов Талай Маданбекович 1
Мырзаканов Раад Бакашевич 1
Джекшенов Мирлан Ратынбекович 1
Енгалычев Евгений Равильевич 1
Ханджеза Карим Ламзарович 1
Омотов Исмоилжон Саймидинович 1
Ибраимова Атыркул Сыйдалиевна 11
Мамутов Ахматжан Рахимович 1
Джабаев Ринат Шаршенбекович 1
Ешалиев Улан Жолдошбекович 1
Мадылбеков Туратбек 1
Зикиров Жусупбек Камчыбекович 1
№24Сокулукский избирательный округ1811
Аширбаев Элкинбек Токтогонович 1 1
Джунусалиев Рамис Майрамбекович 1
Абдылдаев Сооронбай Эргешович 1
Сарымсаков Каныбек Кубанычбекович 1
Карымшакова Гүлүйпа Өмүрзаковна 11
Курманалиев Акыл Курманбекович 1
Садалиев Улан Шейшенбекович 1
Кенжебаев Аманкан Батырбекович 1
№25Аламудунский избирательный округ11210
Атамбаев Сейитбек Алмазбекович 1
Аспек уулу Азамат 1
Чакибаев Эмиль Акжолтоевич 1
Абдувалиев Зарылбек Рубенович 1
Иманалиев Каныбек Капашович 1
Момункулов Эмил Базаркулович 1
Исиралиева Анара Усонбековна 11
Момонкулов Талгат Мелисович 1
Чынтемиров Бердибек Айбекович 1
Эшенкулов Кулжамал Буланбекович 1
Дунканаев Айбек Медетбекович 1
Бегалиев Болотбек Касымбекович 1
№30Ысык-Атинский избирательный округ11302
Дурсунов Атамша Латифович 1
Курманов Байыш Жантаевич 1 1
Таштанбеков Акбокон Дукенов 1 1
Рыскулов Максат Борисович 1
Эдигеев Джанат Асылбекович 1
Бекитаев Мирлан Абдыбекович 1
Будайчиев Дуйшомбек Кадыркулович 1
Касымов АскарТумурчинович 1
Касенов Шаршеналы Рахимович 1
Садовников Вадим Александрович 1
Кожокеев Акылбек Алмарбекович 1
Джыргалбаев Нурбек Усенкулович 1
Токтогулов Ербол Бекинович 1
№31Чуй-Кеминский избирательный округ11703
Сейтказиев Анаш Токтосунович 1
Исаев Канатбек Кедейканович 1
Абакиров Аскар Джумабекович 1 1
Саккараев Медербек Джаманкулович 1 1
Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович 1 1
Ботобаев Айбек Курманович 1
Ташиев Рустам Рахимович 1
Мурсалиев Акылбек Рыскелдиевич 1
Жансеитов Тынайбек Каныбекович 1
Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович 1
Шаршеналиев Нурлан Алтымышович 1
Осмоналиев Каныбек 1
Карагулов Улан Айтбаевич 1
Сариев Абаскан Казакбаевич 1
Мамыров Кубатбек Шамырбекович 1
Исеналиев Эмилбек Аскеевич 1
Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович 1
ГОРОД БИШКЕК43842
№26Ленинский избирательный округ11410
Нурланбеков Актилек Нурланбекович 1
Карагулов Кубанычбек Нарынбекович 1
Тайлаков Арстанбек Кылычбекович 1
Кунакунов Максат Касымжанович 1
Калыков Улугбек Абдисатарович 1
Эсенаманов Мурат Кубанович 1
Алсеитов Айбек Жусупович 1
Усупбекова Анаркул Мырзабековна 11
Ташиев Анарбек Рыскулович 1
Искендеров Жеенбек Урудинович 1
Джээнбеков Равшан Батырбекович 1
Макешов Кубанычбек Бектемирович 1
Жолдошбаев Камчыбек 1
Абиров Жаныбек Болотбекович 1
№27Первомайский избирательный округ1921
Койчуманов Мээримбек Нурбекович 1
Акылбеков Русланбек Акылбекович 1
Аскарбеков Мавлян Амангелдиевич 1
Марлис уулу Эдил 1
Клипачева Елена Сергеевна 11
Абдразаков Бейшенбек Токтобаевич 1
Абдраманова Эркингуль Абыловна 11
Токторов Абдыш 1
Токтакунов Нурбек Акбарович 1 1
№28Октябрьский избирательный округ15 1
Усупов Тилек Сабырович 1 1
Кыдырмышев Руслан Жаманакович 1
Керимбеков Бакыт Макенович 1
Турганбаев Мелис Токтомамбетович 1
Бекешев Дастан Далабайевич 1
№29Свердловский избирательный округ1101
Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич 1
Самонов Нурдин Талантбекович 1
Алымбеков Бекмамат Аяназович 1
Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович 1
Кенжебаев Акназар Аскарбекович 1
Камиль кызы Гузель 11
Исакулов Жылдызбек Абдилахатович 1
Конурбаев Уланбек Искакович 1
Чынтемиров Талантбек Керимбекович 1
Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич 1
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ23144
№32Кочкорский избирательный округ11832
Алымжанов Айбек Орозбекович 1 1
Мусагул уулу Амантур 1
Кулбараков Абтандил Илдузович 1 1
Мелисов Азамат Канатбекович 1
Ниязалиева Дамира Абаскановна 11
Керимкулов Нурлан Бейшенбекович 1
Самыйкожо Мирлан 1
Джапанов Аттокур Асаналиевич 1
Самудинова Айнагуль 11
Омолдошова Айжан Рыскуловна 11
Жумаев Сайранбек Кенешбекович 1
Асанбаев Майрамбек Жекшенович 1
Турдубаев Сьездбек Жумашалиевич 1
Ажымамбетов Актан Айылчиевич 1
Турумбеков Максатбек Медербекович 1
Нурбек уулу Ормон 1
Сардарбеков Сабырбек 1
Чокморов Болотбек Сексенбешович 1
№33Нарынский избирательный округ11312
Сариев Акылбек Аблабекович 1 1
Борочоров Талантбек Айсаракунович 1
Джаанбаев Тойгонбай Сейитказиевич 1
Мадинов Орозобек Капарбекович 1
Бакасов Улан Болотбекович 1
Жунусов Мелисбек Абдрасулович 1
Кылжыров Эсенбек Токонович 1
Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович 1
Саяк кызы Элзат 11
Капаров Чынгыз Капарович 1
Аянкулов Самат Шамусаевич 1
Адбылдаев Райымбек Жумагулович 1 1
Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович 1
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ348107
№34Жети-Огузский избирательный округ11825
Малиев Арсланбек Касымакунович 1 1
Тологонов Бакыт Талантович 1
Ибраев Саматбек Кулукеевич 1 1
Абдрахматова Атыр Болотбековна 111
Сагымбаев Канат Райымбекович 1 1
Шамырканов Болотбек Муратбекович 1 1
Олжобаев Баатырбек Бактыбекович 1
Исмаилов Муратбек Кубанычбекович 1
Айтакунов Бактыбек Кубатович 1
Эшмамбетов Руслан Толонович 1
Иманкожоева Эркингуль Бекбачовна 11
Алымов Манас Кадырович 1
Кемелов Акыл Канатбекович 1
Моңолдоров Данияр Черикович 1
Омуралиев Арыстанбек Мелисович 1
Сулаев Жекшен Эсенбекович 1
Жапаров Талантбек Рысбекович 1
Казакбай уулу Замирбек 1
№35Ак-Суйский избирательный округ11630
Супатаева Альфира Илиясовна 11
Абдылдаев Таалайбек Дюшекеевич 1
Каниметов Адыл Жанкорозович 1
Асылбек уулу Дамирбек 1
Болтуруков Омурбек Аярбергенович 1
Монолдоров Жакшылык Кубанычбекович 1
Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна 11
Муса кызы Алина 11
Осмоналиев Руслан Эсенгулович 1
Мусалиев Кубан Болотбекович 1
Бараков Акбарбек Садырбекович 1
Бекжанов Жолдубай Талантбекович 1
Сарыбаев Тынчтыкбек Калмакович 1
Жанузаков Аманболду Медербекович 1
Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 1
Молдоташев Ишенбай Курманович 1
№36Иссык-Кульский избирательный округ11452
Тукунов Акжолтой Шакирбекович 1
Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич (онлайн) 1 1
Сураналиев Талгат Чыныбекович 1 1
Хасанов Канат Зерликович 1
Сарбагышев Максатбек Канатбекович (онлайн) 1
Мамбеталиева Анара Хамзаевна 11
Орозбаев Таалайбек Айтбаевич 1
Малдыбаева Салиман Жанузаковна 11
Маратов Мирлан Ильичевич (онлайн) 1
Акматова Динара Асанкуловна (онлайн) 11
Имеров Мирбек Жаңыбаевич 1
Мамытова Назгуль Туратбековна 11
Аманбаев Искендер Эркинович 1
Аджибаева Жаңыл Бейшеновна 11


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Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2021, ЦИК
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