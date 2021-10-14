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В Кыргызстане на телефон доверия для детей сообщают о насилии в семье

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на телефон доверия для детей по короткому номеру 111 за 9 месяцев этого года поступило 79 тысяч 323 телефонных обращений (или 290 звонков в сутки). Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Сообщается, что ежедневно по номеру 111 круглосуточно принимают звонки, слушают и консультируют абонентов, рекомендуют, ведут учет и регистрацию реальных звонков (вопросы относительно получения консультации или оказания им помощи) в журнале с заполнением анкеты, все разговоры записываются.

77 тысяч 363 звонка были ошибочные или ложные от абонентов при наборе номера, обращения о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, телефонное хулиганство (баловались), спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службы и другое.

Остальные 1960 обратившихся просили консультацию или оказать им помощь (из них от детей поступило – 622 или 31,7 процента, от взрослых 1338 или 68,3 процента), по 1420 обращениям даны консультации и рекомендации, 264 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 276 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят.

Из 1960 звонков, поступило от мужчин – 463 (или 23,6 процента), женщин – 1497 (или 76,4 процента), из них 622 от детей: мальчики –137 (или 22 процента), девочки – 485 (или 78 процентов).

Сотрудниками Центра совместно с представителями территориальных подразделений социального развития и внутренних дел, своевременно выявлены семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и приняты следующие меры.

Из перенаправленных обращений по жестокому обращению и насилия в отношении детей 8 фактов подтвердились: 7 семей взяты на учет, в одном случае ребенок направлен к психологу, по трем фактам 5 детей изъяты из семьи и определены в реабилитационный центр, 1 ребенок возвращен матери от отца. 30 фактов не подтвердились, с семьями проведена разъяснительная работа.

Из перенаправленных обращений о пренебрежительном отношении к детям – 2 факта подтвердились, 9 обращений не подтвердились, с семьями проведена разъяснительная работа.

К 54 семьям, сотрудниками районных и городских управлений труда и социального развития организован выезд на дом, которые обследованы и проведены с ними профилактическая беседа по уходу за детьми и их воспитанию, взаимоотношению с родственниками;

40 - абонентам, сотрудниками районных и городских управлений труда и социального развития даны консультации и рекомендации.

2 семьям назначено пособие "үй-бүлөгө көмөк".

1 семье назначено пособие "балага сүйүнчү".

2 несовершеннолетние дети возвращены родителям.

1 факт об угрозе хозяина арендаторов жилья не подтвержден.

2 обращения о нетрезвой матери, которая пренебрегала нуждами детей, не подтвержден.

1 несовершеннолетний ребенок размещен в больницу.

6 обращений по вопросу семейного насилия над женщинами не подтвердились, при этом сотрудниками районных и городских управлений труда и социального развития проведена разъяснительная работа с семьями.

По 6 фактам женщины отказались писать заявление в ОВД, 11 фактам семейного насилия, сотрудниками РОВД проведена профилактическая работа с насильниками, выданы 4 охранных ордера, по одному факту пострадавшая написала повторное заявление.

Географическое распределение звонков:

Бишкек –696 (или 35,5 процентов);

Чуйская область – 307 (или 15,7 процентов);

Джалал-Абадская область – 157 (или 8 процентов);

Иссык - Кульская область – 143 (или 7,3 процентов);

Ошская область – 123 (или 6,3 процентов);

Ош – 76 (или 3,9 процентов);

Таласская область – 45 (или 2,3 процента);

Баткенская область – 44 (или 2,2 процента);

Нарынская область – 42 (или 2,1 процента);

от анонимов – 327 (или 16,7 процента).


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URL: https://www.vb.kg/407907
Теги:
дети, насилие, семейное насилие, телефон доверия, Кыргызстан, женщины
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