ГКНБ задержал мэра Нооката и депутата Ноокатского горкенеша

В Ошской области задержаны мэр города Нооката Жоомарт Нуридинов, 1978 года рождения, и бывший спикер, ныне депутат Ноокатского горкенеша Абдурахман Гафаров, 1958 года рождения.

Об этом сообащет пресс-служба ГКНБ. Сообщается, что в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.320 ч.2 (злоупотребление должностным положением) УК КР, задержаны ответственные лица мэрии города Ноокат.

Установлено, что в период с 2017 года по июнь 2021 года ответственные лица мэрии злоупотребляя должностным положением причинили ущерб бюджету в сумме 15 043 720 сомов.

В настоящее время в рамках указанного досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и возмещению в бюджет установленного ущерба.