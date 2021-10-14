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ГКНБ задержал мэра Нооката и депутата Ноокатского горкенеша

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- Наталья Крайнова
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В Ошской области задержаны мэр города Нооката Жоомарт Нуридинов, 1978 года рождения, и бывший спикер, ныне депутат Ноокатского горкенеша Абдурахман Гафаров, 1958 года рождения.

Об этом сообащет пресс-служба ГКНБ. Сообщается, что в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.320 ч.2 (злоупотребление должностным положением) УК КР, задержаны ответственные лица мэрии города Ноокат.

Установлено, что в период с 2017 года по июнь 2021 года ответственные лица мэрии злоупотребляя должностным положением причинили ущерб бюджету в сумме 15 043 720 сомов.

В настоящее время в рамках указанного досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и возмещению в бюджет установленного ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/407908
Теги:
ГКНБ, Ноокатский район, Ошская область, Кыргызстан, ущерб, Арест
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