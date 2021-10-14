Министр чрезвычайных ситуаций КР посетил жандармерию Турции

Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев находится с рабочим визитом в Турции. Вчера, 13 октября, он посетил командование спецназа жандармерии, где были представлены презентации по выполняемым операциям и реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Министра встретил заместитель командующего жандармерии, генерал-армии Али Чардакчи. Жандармерия входит в состав МВД Турции.

Для делегации МЧС КР было организовано посещение следующих подразделений, входящих в состав жандармерии: спецназ, водолазная служба, командование и управление авиации жандармерии, кинологическая служба, поисково-спасательные команды, стрелковые и противовзрывные подразделения.

При жандармерии также имеются образовательные курсы, направленные на обучение по горной зимней и летней подготовке, курсы подводных работ, курсы альпинизма, прыжки с вертолета, поисково-спасательных работ, снайперские курсы и другие.

Также кыргызстанской делегации показали реальные учения в онлайн режиме, которые демонстрировались на мобильном передвижном пункте управления при проведении поисково-спасательных работ и извлечению пострадавших из завалов с использованием новейшего оборудования, собак, дрона и вертолета российского производства Скортский.

Были продемонстрированы вертолеты нескольких модификаций, аварийно-спасательная техника, надувные лодки, пожарные машины, оборудование, снаряжение, экипировка, мобильная кухня.

По итогам встречи между сторонами достигнута договоренность о сотрудничестве и возможном повышении количества квот до 10 человек по обучению специалистов МЧС КР на курсах по горной зимней и летней подготовке, проведению поисково-спасательных работ и водолазной подготовке.