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Министр ЧС КР Ажикеев встретился с главой АФАД Турции Юнусом Сезером

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- Наталья Крайнова
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Делегация министерства чрезвычайных ситуаций из Кыргызстана посетила Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям при МВД Турции (АФАД). Как сообщает пресс-центр МЧС, вчера 13 октября, состоялся рабочий визит делегации МЧС КР в Турцию.

Сообщается, что в рамках визита была организована встреча министра чрезвычайных ситуаций КР Бообека Ажикеева с главой АФАД Юнусом Сезером.

Для делегации МЧС КР была сделана общая презентация по направлениям деятельности АФАД, по мониторингу, сейсмо-наблюдениям, проведению гуманитарных операций, реагированию на ЧС и приему беженцев.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о необходимости установления двусторонних контактов, в свою очередь, Глава АФАД поддержал данное предложение и заявил о своей готовности к дальнейшему сотрудничеству.

Цель визита ознакомление с системой управления чрезвычайными ситуациями в Турции, посещение организаций и структур, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведение встреч с руководством МВД Турции, Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуации при МВД Турции (АФАД) и ТИКА.

Напомним, АФАД осуществляет и координирует деятельность по управлению стихийными бедствиями с совместными силами Турции в случае стихийных бедствий. А также, осуществляет поисково-спасательные работы, гуманитарную помощь, эвакуацию и транспортировку, а также создает гуманитарную инфраструктуру по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/407910
Теги:
МЧС, Турция, Кыргызстан
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