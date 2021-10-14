Бизнес-ассоциации КР обратились президенту по проекту налогового кодекса

Бизнес-ассоциации страны обратились к президенту КР Садыру Жапарову в связи с вынесенным на обсуждение проекта новой редакции налогового кодекса КР.

Бизнес-сообщество считает, что предлагаемый проект кодекса не только не достиг своей цели по созданию благоприятных условий для бизнеса, но в отдельных случаях предусматривает увеличение налоговой нагрузки и ужесточение ответственности налогоплательщиков, увеличение полномочий налоговых органов.

Все свои замечания предприниматели подробно изложили в открытом письме на имя президента Садыра Жапарова:

Расширение полномочий налоговых органов за счет передачи функции дознания.

Данное предложение противоречит положениям Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, в которой заложены принципы снижения уровня карательной практики и гуманизация законодательства, а также декриминализация экономических правонарушений. Мы также полагаем, что принятие данной нормы даст дополнительный стимул для развития коррупции в налоговых органах, где и так уровень коррупции один из самых высоких в стране.

Кроме того, Указом президента КР от 29 января 2021 года УП № 3 "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" предусмотрено, что в срок до 30 сентября 2021 года Правительству КР рекомендовано обеспечить переход налоговых органов к сервисной модели обслуживания налогоплательщиков, упростить процедуры налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов и исключить полностью контакт сотрудников налоговых органов с налогоплательщиком. Таким образом, передача функций правоохранительных органов налоговой службе не соответствует требованиям данного Указа Президента Кыргызской Республики.

Прямая зависимость финансирования налоговых органов от собираемости налогов.

Бизнес-ассоциации обеспокоены, что в случае прямой зависимости финансирования налоговых органов от собираемости налогов возрастет количество фактов необоснованного доначисления налоговых обязательств добросовестным налогоплательщикам. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2018-2019 годах, когда был открыт Единый депозитный счет, часть средств которого (25-30%) распределялась между правоохранительными органами. В адрес ассоциаций поступало много обращений от представителей бизнеса о доначислении налогов по результатам обращений правоохранительных органов в налоговую службу, после чего было принято решение об отмене данного счета в связи с наличием фактов нарушения прав бизнеса.

Полагаем, что в условиях кризиса данная мера станет еще одним фактором, негативно влияющим на развитие предпринимательства, и даст новый повод для незаконных проверок и доначислений со стороны налоговых органов.

Не предусмотрены альтернативные механизмы досудебного разрешения налоговых споров.

Ранее мы обращали внимание, что рассмотрение апелляций по налоговым спорам в вышестоящем налоговом органе зачастую носит формальный и субъективный характер, без участия налогоплательщиков. В Концепции была заложена задача по разработке действенного механизма рассмотрения апелляций, однако в предлагаемом проекте Налогового кодекса осталась прежняя норма.

Требование к банкам о предоставлении информации о движениях по банковским счетам налогоплательщиков без решения суда.

Мы считаем, что данная норма противоречит банковскому законодательству в части банковской тайны, и подобная информация должна предоставляться только по решению суда. Учитывая расширение полномочий налоговых органов в части проведения проверок, запросы на предоставление информации без соответствующего решения суда могут носить массовый характер.

Существенный размер пени. Значительное увеличение размеров налоговых санкций.

В ходе обсуждений в межведомственной рабочей группе по разработке НК эксперты, включенные в рабочую группу, вносили предложения о снижении налоговых санкций за налоговые правонарушения. В частности, предлагалось рассмотреть вопрос о снижении размера пени за несвоевременную уплату налогового обязательства с 0,09 процентов до 0,05 процентов. Существующая на данный момент ставка составляет практически 33 процентов годовых, которая был установлена в 2008 году исходя из среднерыночной ставки по кредитам и не изменялась с того времени. За это время ставки по кредитам существенно снизились, а ставка пени осталась прежней. По сути, взимание пени по такой ставке можно отнести к разряду "государственного ростовщичества".

По неофициальным данным, только в 2020 году было начислено пени на сумму порядка 850 миллионов сомов. Это достаточно существенная сумма для экономики страны, тем более, что она никак не связана с экономическими показателями налогоплательщиков и представляет для них дополнительное финансовое бремя. Кроме того, действующий порядок погашения налогового обязательства, предусмотренный в НК, не ограничивает начисление пени.

Предлагаемые в проекте налогового кодекса размеры налоговых санкций противоречат принципу соразмерности наказания за совершенное нарушение.

Внедрение обратного НДС и НДС на электронные услуги.

Вопрос введения НДС на услуги нерезидентов не обсуждался с представителями и экспертами бизнес-сообщества в ходе разработки проекта кодекса. По информации, полученной от специалистов Министерства экономики и финансов КР, данные изменения вносятся в целях гармонизации законодательства стран ЕАЭС. Действительно, в странах - членах ЕАЭС применяется механизм начисления НДС на поставки услуг и работ, осуществленных иностранными компаниями. Теоретически данный НДС уплачивается местной компанией - налоговым агентом и должен относиться в зачет, т.е. фактического поступления средств в бюджет не ожидается. Такой порядок предусматривается в проекте кодекса только для тех налогоплательщиков, которые зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, т.е. для крупного бизнеса. У субъектов малого и среднего бизнеса не будет возможности взять данный НДС в зачет и, соответственно, это станет дополнительной нагрузкой. Отметим, в новой редакции налогового кодекса имеются риски начисления налогов для агентов и маркетплейсов на всю сумму стоимости товаров и услуг поставщиков, хотя фактически они не являются собственниками данных товаров и их налогооблагаемой выручкой является комиссия за организацию процесса электронной торговли. Кроме того, данные субъекты обязаны будут предоставлять отчетность по обратному НДС, что прямо противоречит утверждению в АРВ к данному законопроекту, что субъект МСБ будет уплачивать один налог и предоставлять один отчет.

Механизм обратного НДС уже применялся в Кыргызстане до 2008 года и был отменен из-за сложностей его администрирования и отсутствия реальных бюджетных доходов.

Поспешное введение так называемого "налога на Google", отсутствие механизмов и инфраструктуры для дистанционного администрирования, а также нечеткое разделение понятий, какие поставки будут подлежать обложению налогом на Google, а какие - обратным НДС, приведет к росту необоснованного доначисления НДС и споров с налоговыми органами.

Альтернативный режим налогообложения субъектов малого бизнеса.

В целом, бизнес-ассоциации поддерживают идею введения упрощенного налога для субъектов малого бизнеса. Однако в ходе обсуждения ставок единого налога не были приведены экономические расчеты, в частности, почему для субъектов общественного питания ставка установлена в размере 8%, а для швейного производства - 1 процента. Подобная практика противоречит принципу справедливости налогообложения.

Для малых предпринимателей/компаний с оборотом до 8 миллионов сомов с низкой маржинальностью введение подобного налога может привести к существенному увеличению налоговой нагрузки. При средней маржинальности в 10 процентов нагрузка может вырасти в 5-10 раз. При этом у таких предпринимателей не будет возможности оплачивать налог на прибыль (как они делают сейчас) без уплаты НДС, так как они обязаны будут пройти регистрацию в качестве плательщика НДС.

Вопросы по налогу с продаж для застройщиков жилья и повышение ставок при безналичных расчетах.

Проектом НК КР предлагается ставку налога с продаж при реализации товаров, работ, услуг, оплаченных в безналичной форме, установить в размере 0 процента, но только до 1 января 2023 года.

Мы считаем, что возврат к единым ставкам по наличным и безналичным операциям противоречит целям Национальной стратегии развития страны на 2018-2040 годы и может дать эффект роста теневой экономики.

Ставка налога с продаж для застройщиков жилья установлена в размере 4%. При этом проектом не предусмотрено определение, кто является застройщиком жилья - заказчик, подрядчик или оба. Как правило, застройщик не занимается работой и услугами при строительстве жилья, а выполняет функции заказчика или инвестора, а работы и услуги при строительно-монтажных работах выполняет подрядчик. Наряду с отменой налогового контракта, данная норма приведет к тому, что стоимость жилья повысится как минимум на 10%, а с учетом невозможности зачета НДС на приобретенные стройматериалы стоимость может повыситься на 20% и более.

Мы полагаем, что прежде чем вводить подобные ставки, необходимо было провести детальные экономические расчеты и определить, как это повлияет на цены на жилье для населения, так как налог с продаж является косвенным налогом и должен быть добавлен к цене.

Дуальная ответственность арендодателя .

Как указано в возражениях президента КР к проекту Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере чрезвычайной ситуации в экономике", функции контроля за соблюдением налогоплательщиком порядка применения и использования ККМ возложены на органы налоговой службы. Возложение на арендодателя обязанности требовать применения ККМ арендаторами противоречит принципам справедливости и индивидуальной ответственности за нарушения, установленным статьей 6 Кодекса КР о нарушениях, так как арендодатель не вправе контролировать исполнение требований закона арендатором и (или) тем более нести ответственность за его действия (бездействия).

Международный деловой совет

Национальный альянс бизнес ассоциаций

Бизнес-ассоциация JIA

Ассоциация малых ГЭС

Ассоциация электронной коммерции

Ассоциация таможенных брокеров КР

Ассоциация "Евразийский Бизнес Клуб"

Ассоциация "Возобновляемые источники энергии КР"

Ассоциация HoReCa Club

Ассоциации банкетных ресторанов и ивенторов

Ассоциация экономических операторов

Ассоциация туризма Шелкового пути Кыргызстана

Ассоциация производителей, экспортёров и импортёров алкогольной продукции

Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)

Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана

Ассоциация предприятий общественного питания

Кыргызско-Российский деловой совет

Молочное объединение Кыргызстана

Союз банков Кыргызстана

Союз ювелиров и предпринимателей КР

Союз строителей Кыргызстана

Союз предпринимателей Жайылского района и города Кара-Балта

Союз предпринимателей МСБ г. Токмок