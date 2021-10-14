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Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз

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Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе, знакомые с планами американского Минобороны.

"Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил", – сказано в сообщении.

Источники отметили, что такая договоренность позволила бы американским военным лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане.

Ранее в конце сентября Politico сообщало, что Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что высший командный состав Пентагона обсуждал с российскими офицерами предложение президента РФ Владимира Путина о совместном использовании военных баз России в Средней Азии для борьбы с террористическими угрозами в Афганистане.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/407914
Теги:
США, Узбекистан
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