ГКНБ: В Кара-Суу сотрудники УГНС требовали 650 тыс. сомов за импорт авто

В адрес ГКНБ, обратился предприниматель по факту вымогательства со стороны ответственных работников УГНС по Карасуйскому району 100 тысяч сомов, за сокрытие якобы имеющейся налоговой задолженности на 650 тысяч сомов, образовавшейся при импорте автомашин на территорию Кыргызской Республики в количестве 9 единиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомста.

По ее данным, в ходе проведения проверочных мероприятий по данному факту, было установлено, что денежные средства вымогал начальник отдела налоговой службы Кара-Суйского района Ошской области гражданин К.Р.Т.

27 апреля при получении взятки в размере 100 тысяч сомов с поличным, задержан начальник отдела Налоговой службы Кара-Суйского района К.Р.Т., который водворен в СИЗО ГКНБ.