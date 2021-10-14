В РУз молодежь сможет получить беззалоговый кредит на строительство жилья

В Узбекистане молодежь сможет получить беззалоговый кредит на строительство жилья. Возраст для получения средств – от 18 до 30 лет, сообщают СМИ.
Кредиты будут предоставляться определенной категории молодежи – лицам, внесенным в "Железную тетрадь" и "Женскую тетрадь", и молодоженам, внесенным в "Молодежную тетрадь".
Заемщики должны соответствовать следующим критериям:
возраст от 18 до 30 лет;
"молодожены" (впервые вступившие в брак, для обеих сторон);
ранее не получавшие льготную ипотечную ссуду по программам доступного жилья.
Условия предоставления кредита:
с 6-месячным льготным периодом по желанию клиента по рыночной ставке;
на срок не более 20 лет;
первоначальный взнос в размере не менее 15 процентов от стоимости дополнительно возводимого жилья в индивидуальном доме;
сумма для одного заемщика не должна превышать 33 млн сумов.
Банк рассматривает вопрос о выдаче кредита заявителю в течение 3 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов. В случае одобрения заявки подписывается кредитный договор.