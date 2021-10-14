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В РУз молодежь сможет получить беззалоговый кредит на строительство жилья

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В Узбекистане молодежь сможет получить беззалоговый кредит на строительство жилья. Возраст для получения средств – от 18 до 30 лет, сообщают СМИ.

Кредиты будут предоставляться определенной категории молодежи – лицам, внесенным в "Железную тетрадь" и "Женскую тетрадь", и молодоженам, внесенным в "Молодежную тетрадь".

Заемщики должны соответствовать следующим критериям:

возраст от 18 до 30 лет;

"молодожены" (впервые вступившие в брак, для обеих сторон);

ранее не получавшие льготную ипотечную ссуду по программам доступного жилья.

Условия предоставления кредита:

с 6-месячным льготным периодом по желанию клиента по рыночной ставке;

на срок не более 20 лет;

первоначальный взнос в размере не менее 15 процентов от стоимости дополнительно возводимого жилья в индивидуальном доме;

сумма для одного заемщика не должна превышать 33 млн сумов.

Банк рассматривает вопрос о выдаче кредита заявителю в течение 3 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов. В случае одобрения заявки подписывается кредитный договор.


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URL: https://www.vb.kg/407915
Теги:
Узбекистан, жилье
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