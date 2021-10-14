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"Жапаров объявил о новой гибридной экономике. Назовем ее "Акылономикой""

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Руководитель администрации президента - председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров объявил о новой гибридной экономике. Назовем ее "Акылономикой".

Однако, новая экономическая политика потребует глубинные непопулярные структурные реформы. Но дело в том, что тысячи чиновников различного ранга, привыкших доить бюджет, будут оказывать тотальное сопротивление всем этим реформам. Более того, с помощью интриг ставить палки в колеса.

Если президент Садыр Нургожоевич и его соратник Камчыбек Кыдыршаевич не поддержат эту реформу с помощью политической воли, тогда "Акылономика" не сработает. И наша страна вернется в былое экономически отсталое состояние.

Автор: Бакыт Бакетаев


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URL: https://www.vb.kg/407923
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, экономика
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