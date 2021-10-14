В Базар-Коргонской больнице ведут сборы в непонятный фонд

К руководителю аппарата института омбудсмена Аскату Азарбекову, находящемуся в настоящее время в южном регионе республики и осуществляющему правозащитную деятельность в рамках проекта "Укук кербени", обратились жителей Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Заявители сообщили, что в Базар-Коргонской территориальной больнице с родителей детей, проходящих лечение в детском отделении, незаконно взимают деньги в какой-то непонятный фонд. А также продают пациентам лекарства, которые должны выдаваться бесплатно. В связи с этим руководитель аппарата и сотрудники института омбудсмена посетили данное медицинское учреждение и провели мониторинг.

В ходе мониторинга информация о незаконном сборе денег нашла свое подтверждение. Старшая медсестра детского отделения оправдывает данное нарушение тем, что на собранные средства была приобретена плита для приготовления пищи в отделении. Отдельно отметим, что, по утверждению жителей данного региона, незаконные сборы в больницах в неизвестные фонды повсеместны и подобная картина наблюдается в других районах области. Также установлено, что в этом отделении нет горячей воды, а душевая используется вместо склада.

Далее, при осмотре отделения терапии, было обнаружено, что в одном из кабинетов осуществляется розничная торговля вещами, что является нарушением санитарных норм. Кроме того, в палатах не предусмотрены моечные зоны для пациентов, а душевая комната не работает.

Еще одним грубым нарушение законодательства, выявленном в данном отделении, является то, что пациентов вынуждают покупать медикаменты, которые предусмотрены в дополнительном перечне и должны выдаваться бесплатно.

В моечной зоне отделения неврологии в рабочем состоянии находится всего одна раковина, на все отделение, а душевая комната вовсе не работает, что также является грубым нарушением санитарно-гигиенических требований законодательства республики.

По всем выявленным фактам рабочая группа института акыйкатчы составила соответствующие акты, которые будут направлены в профильные государственные органы страны для принятия мер и устранения указанных нарушений.

Также, в рамках работы группы института омбудсмена по проекту "Караван права" с участием сотрудников прокуратуры, состоялась встреча с жителями Базар-Коргона, в ходе которой один из них обратился с жалобой на руководство одного из образовательных учреждений города. В частности, заявитель сообщил, что у него вымогают 15 тысяч сомов за устройство его сына в русскоязычную школу.

"Моя семья живет в 200 метрах от этой школы, но моего сына в нее не принимают, так как школа "перегружена", вместо 840 в ней в настоящее время обучается более 2000 детей, причем часть из них – из других районов города. Мне говорят, что мест в школе нет, но если я принесу 15 тысяч, то моего сына в школу примут", – сообщил заявитель.

Сотрудники прокуратуры, принимавшие участие в этой встрече, взяли данное обращение на свой контроль и проведут по нему соответствующую проверку, о результатах которой сообщат в аппарат омбудсмена.