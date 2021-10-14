Представители ГСИН и ОБСЕ посетили СИЗО-4 в Нарыне

Первый заместитель председателя ГСИН Кемель Садыков и руководитель программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол Алексей Рогов посетили СИЗО-4 в городе Нарын, где при финансовом содействии программного офиса ОБСЕ был произведен капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации и отопления, построено новое котельное помещение, установлены современные и экономичные котлы и батареи.

Кемель Садыков и Алексей Рогов обсудили актуальные вопросы сотрудничества между ГСИН и программным офисом ОБСЕ, ознакомились с инфраструктурой следственного изолятора и условиями содержания лиц, заключенных под стражу. Послу была выражена благодарность за оказываемое всемерное содействие и поддержку в развитии уголовно-исполнительной системы Кыргызстана.

Стоит отметить, что при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке с 2006 года были реализованы различные проекты по охране прав и свобод осужденных и лиц заключенных под стражу, улучшению инфраструктуры исправительных учреждений, укреплению медицинского потенциала, повышению квалификации сотрудников.