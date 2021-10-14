Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

В Турции кыргызстанку убил и расчленил свекр

273  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жителей Турции и Кыргызстана потрясло жуткое убийство гражданки Кыргызстана 31-летней Аят Адсиз (Мурзалиевой), которую убил, а потом расчленил ее свекр. Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел 12 октября на северо-западе Турции в городе Текирдага. Часть изуродованного тела женщины была найдена в багажнике автомобиля, а другая часть в ванной комнате дома.

Инцидент произошел около 21.00 в квартире на улице Ортанка Текирдага. 65-летний пенсионер Фехми Адсиз якобы спорил со своей кыргызской невесткой, матерью двоих детей Аят Адсиз. По мере обострения спора Фехми накинулся с ножом на Аят. После убийства он расчленил тело женщины пилой. Он хотел избавиться от тела, и даже успел некоторые части тела запаковать в мешки и вынести в машину. В этот момент домой пришла его жена, она увидела следы крови и сообщила в полицию.

Стало известно, что муж убитой Аят работает охранником на текстильной фабрике, и в момент убийства находился на работе. В этот вечер пенсионер послал жену и двух внуков в гости, и оставшись наедине в квартире с невесткой, убил ее.

Адсиз в свое оправдание заявил, что его невестка постоянно избивала внуков, и поэтому он решил ее убить.

После расследования прокуратуры и полиции части тела зверски убитой женщины были доставлены в морг государственной больницы Черкезкёй для вскрытия.

Родственники убитой в Турции кыргызстанки Аят Мурзалиевой намерены вернуть ее тело в Кыргызстан. Об этом сообщил ее дядя в социальных сетях, спрашивая помощи с доставкой тела на родину.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407929
Теги:
Турция, убийство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  