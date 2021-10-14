В Турции кыргызстанку убил и расчленил свекр

Жителей Турции и Кыргызстана потрясло жуткое убийство гражданки Кыргызстана 31-летней Аят Адсиз (Мурзалиевой), которую убил, а потом расчленил ее свекр. Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел 12 октября на северо-западе Турции в городе Текирдага. Часть изуродованного тела женщины была найдена в багажнике автомобиля, а другая часть в ванной комнате дома.

Инцидент произошел около 21.00 в квартире на улице Ортанка Текирдага. 65-летний пенсионер Фехми Адсиз якобы спорил со своей кыргызской невесткой, матерью двоих детей Аят Адсиз. По мере обострения спора Фехми накинулся с ножом на Аят. После убийства он расчленил тело женщины пилой. Он хотел избавиться от тела, и даже успел некоторые части тела запаковать в мешки и вынести в машину. В этот момент домой пришла его жена, она увидела следы крови и сообщила в полицию.

Стало известно, что муж убитой Аят работает охранником на текстильной фабрике, и в момент убийства находился на работе. В этот вечер пенсионер послал жену и двух внуков в гости, и оставшись наедине в квартире с невесткой, убил ее.

Адсиз в свое оправдание заявил, что его невестка постоянно избивала внуков, и поэтому он решил ее убить.

После расследования прокуратуры и полиции части тела зверски убитой женщины были доставлены в морг государственной больницы Черкезкёй для вскрытия.

Родственники убитой в Турции кыргызстанки Аят Мурзалиевой намерены вернуть ее тело в Кыргызстан. Об этом сообщил ее дядя в социальных сетях, спрашивая помощи с доставкой тела на родину.