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В Бишкеке обсудили результаты исследования по торговле детьми в КР

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 14 октября, в центральном офисе омбудсмена, по инициативе института акыйкатчы и ОО "Эл агартуу", а также при содействии МОТ состоялось обсуждение результатов исследования, касающегося торговли детьми в Кыргызстане.

В обсуждении принимали участие заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева, а также представители министерства внутренних дел, министерства труда, социального обеспечения и миграции, министерства здравоохранения, министерства образования и науки. А также государственной пограничной службы, государственного комитета национальной безопасности и генеральной прокуратуры.

По результатам вышеназванного исследования были разработаны специальные рекомендации, направленные на предупреждение торговли детьми и соблюдение наилучших интересов детей при принятии решений, касающихся надлежавшего ухода за детьми, их размещения, безопасности, репатриации и реинтеграции их в социум.

Данная рабочая встреча позволила обсудить предпринимаемые действия по предупреждению и борьбе с торговлей детьми, в том числе в рамках национального механизма перенаправления, а также определить основные векторы, направленные на усиление совместных действий всех заинтересованных сторон, включая институт омбудсмена.


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URL: https://www.vb.kg/407930
Теги:
дети, омбудсмен, Кыргызстан
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