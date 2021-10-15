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Чингиз Айтматов не раз был номинирован на нобелевскую премию

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- Александр Тузов
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Главными сенсациями только что завершившихся "Нобелевских дней" стало объявление лауреатов в двух номинациях – Нобелевской премии по литературе и Нобелевской премии мира.

Совершенно неожиданно "Нобелевку" по литературе присудили 72-летнему танзанийско-британскому писателю арабско-африканского происхождения Абдулразаку Гурне, которого не было в списках самых вероятных или просто вероятных кандидатов в лауреаты нынешнего года. Его романы о горькой судьбе беженцев (он и сам беженец с острова Занзибар в Британию) популярны в Англии, но на русский язык пока не были переведены.

Еще большая сенсация: Нобелевская премия мира присуждена главному редактору московской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрию Муратову и создателю оппозиционного сайта Rappler на Филиппинах Марии Ресса. Они удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова, сообщили в Нобелевском комитете.

Академик Национальной академии наук КР, профессор Абдылдажан Акматалиев, младший друг Айтматова, не единожды эксклюзивно рассказывал "Вечернему Бишкеку" следующее.

Настоящая литературоведческая сенсация: оказывается, когда в 1990–м Айтматов "находился в поездке по Австрии, представитель Нобелевского комитета специально разыскал Чингиза Айтматова в Вене, сообщил весть о присуждении премии и горячо поздравил его".

И что произошло дальше? По словам Акматалиева, незадолго до официального объявления о награде "Нобелевский комитет впервые за свою историю был вынужден спешно поменять свое первоначальное решение, так как Нобелевской премией мира было решено наградить Михаила Горбачева".

- Двум представителям CCCР нельзя было в один год получать премию, - пояснял профессор Акматалиев.

По его сведениям, при бывшем президенте Акаеве (находился во власти с 1990-го по 2005 годы) чинились препоны выдвижению Айтматова на Нобелевскую премию по литературе, так как акаевское окружение пыталось номинировать самого Акаева на Нобелевскую премию мира.

А в 2008-м, когда Айтматов вновь стал одним из самых вероятных претендентов на Нобелевскую премию по литературе, писатель неожиданно скончался.

Увы, Нобелевские премии посмертно не присуждаются.


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URL: https://www.vb.kg/407937
Теги:
Австрия, Аскар Акаев, Чингиз Айтматов, Абдылдажан Акматалиев, литература, премия
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