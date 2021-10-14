Орунбеков: Рафаэль Физиев хотел покинуть страну и искал для этого повод

Журналист Дайырбек Орунбеков прокомментировал заявление бойца UFC Рафаэля Физиева покинуть Кыргызстан из-за, по его словам, травли со стороны муфтията и некоторых известных в Кыргызстане людей. Об этом Орунбеков напсиал на своей странице в соцсети.

"Физиев заявил, что из-за обиды покидает Кыргызстан. Но дело в том, что он уже раньше готовился к отъезду. Он сам говорил, что ему предлагали выступать под другим флагом.

Теперь же он под видом обиды плюнул на свою родную страну ради своих личных интересов.

Что тут скажешь, население Кыргызстана, конечно, от этого не уменьшится. В нашей стране достаточно людей, которые гордо понесут наш флаг на спортивных мероприятиях.

Конечно, мы желаем удачи Физиеву, но, думаю, уход таким путем не принесет ему удачи. Тот, кто продает свою родину, не будет счастлив", - написал Дайыр Орунбеков.

Отметим, боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев ранее заявил, что из-за давления муфтията прекратит выступать под флагом Кыргызстана и планирует вместе с семьей уехать из страны. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

Ранее в Youtube бывший муфтий КР Максатбек Токтомушев пояснил, за что он раскритиковал публикацию спортсмена. Религиозный деятель повторил утверждение Физиева, который назвал город Кербела в Ираке самым священным после Мекки и Медины городом. Также он задал вопрос, как шариат смотрит на такое утверждение.

Экс-муфтий призвал Физиева не делать такие призывы, которые могут привести к межрелигиозному конфликту.