В Оше стартовали Дни российского кино

В Оше в кинотеатре "Семетей" начались "Дни российского кино". В открытии мероприятия, в котором приняли участие заместитель министра культуры Санталат Аманова, вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, консул РФ в городе Ош Андрей Григорьев, в качестве почетных гостей церемонии открытия выступили продюсер "Дней российского кино" заслуженный работник культуры РФ Елена Лебедева, заслуженный артист РФ, актер театра и кино Юрий Кузнецов.

"Праздник российского кино проводится на гостеприимной Ошской земле уже в третий раз, и всегда пользуется большой популярностью среди жителей города. "Дни российского кино" в очередной раз подтверждают свой статус важной платформы регулярного прямого общения между кинематографистами России и Кыргызстана, а также всеми, кто интересуется этим важнейшим из искусств", - отметила Венера Рыскулова.

Программа "Дней российского кино" включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин:

- "Огонь", режиссер Алексей Нужный, фильм представляет заслуженный артист РФ, актер театра и кино Юрий Кузнецов;

- "Назад в степь к сарматам", режиссер Александр Прошкин, фильм представляет народный артист Башкортостана, актер Государственного академического русского драматического театра Башкортостана, лауреат премии им. Ш.Бабича Тимур Гарипов;

- "Серебряные коньки", режиссер Михаил Локшин, фильм представляет актер театра Karlsson Haus, лауреат театральных премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Михаил Шеломенцев;

- "Подольские курсанты", режиссер Вадим Шмелев, фильм представляет актер Государственного Академического театра им. Моссовета и Государственного Театра Наций Марк Вдовин.

Кинопоказы пройдут в кинотеатре "Кинобокс Семетей".

В рамках Дней в Ошском государственном университете состоится творческая встреча с заслуженной артисткой РФ, актрисой театра и кино Мариной Яковлевой.

"Неделя российского кино в Кыргызстане" поддержана советником президента РФ В.И.Толстым, министерством культуры РФ, полномочным представительством правительства КР в Ошской области, посольством РФ в КР, департаментом культуры министерства обороны РФ, общественным фондом "Ассоль", национальной ассоциацией объединений офицеров запаса вооруженных сил "Мегапир".

Соорганизатором с кыргызской стороны выступило туристическое бюро Osh Travel.