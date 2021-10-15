Живущих не по средствам чиновников будут проверять в Казахстане

В Казахстане хотят ввести ответственность за необоснованное обогащение. Таким образом Антикоррупционная служба собирается бороться с коррупцией и формировать поколение добропорядочных госслужащих, передает zakon.kz.

"В этом году по поручению президента нашим Агентством разрабатывается концепция развития антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. К этой работе активно подключились представители гражданского общества. В ней одной из революционных новелл является введение ответственности за необоснованное обогащение. Сейчас законопроект мы внесли в парламент. Следует отметить, что превышение расходов над доходами - это уже сигнал для начала финансовой проверки или даже расследования", - сказал глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов на брифинге.

Он добавил, что в 2018 году Казахстан подписал соглашение об обмене информацией о счетах. Это соглашение позволяет выявлять активы за рубежом. Теперь власти хотят возвращать эти активы.

"В этом году нам поможет присоединение к европейским конвенциям, которое станет эффективной основой для борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров на зарубежные счета. Инициативы будут иметь сильный превентивный характер. Такие меры лишат смысла приходить на госслужбу с целью обогащения и в долгосрочной перспективе обеспечить формирование поколений добропорядочных госслужащих", - считают в Антикоррупцонной службе.

Также в Агентстве по противодействию коррупции планируют стимулировать бизнес на внедрение антикоррупционных стандартов. То есть, проводить так называемые "проверки на честность".