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Мэрия Бишкека объяснила, почему повысились тарифы на проезд

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- Бакыт Стамов
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Муниципалитет распространил пресс-релиз, в котором сообщается, что в последние годы сокращается подвижной состав городского транспорта вследствие технического износа и ограниченных финансовых возможностей муниципальных пассажирских предприятий, в рейс выходят только 120-128 троллейбусов и 85-95 автобусов. Причем, практически 85 процентов перевозок пассажиров выполняют частные транспортные компании.

"Тенденция на этом рынке услуг также характеризуются отрицательными факторами: сокращение подвижного состава (вместо примерно 3,5 тысячи машин сегодня в перевозке горожан занято не более 1 тысячи), острая нехватка водительского состава (неконкурентная оплата труда) и, в целом, переориентирование интересов частных компаний на другие виды транспортных услуг. Вследствие этого, жители Бишкека последние несколько лет не могут получить услуги городского транспорта в должном объеме и качестве. Перебои в работе частных перевозчиков оказались особо чувствительными", - считают в мэрии.

В июне 2021 года, когда водители микроавтобусов не вышли на работу. Общественности, жителям столицы, пришлось проявлять присущие им чувства солидарности, взаимопомощи и самоорганизации, тем не менее, вывести Бишкек из транспортного паралича было нелегко.

"С учетом обстоятельств Бишкекский городской кенеш принял давно назревшее и необходимое в современных условиях постановление о повышении тарифов. Помимо перечисленных факторов на тарифы на городские пассажирские перевозки всерьез влияют также повышение цен на топливо, на запасные и комплектующие части", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Уточняетсч, что в сфере транспортных услуг ведется работа с депутатами Бишкекского городского кенеша об утверждении Правил перевозок пассажиров, где указаны жесткие условия по качеству обслуживания и переводу всего общественного транспорта на электронное билетирование.

"Мэрия проводит усиленную работу по увеличению автобусного парка. На сегодняшний день уже в стадии практической реализации находятся договоренности с ЕБРР на закупку порядка 250 автобусов на газовом топливе и с АБР на закупку 150 электробусов. Также ведется ряд переговоров с частными инвесторами о завозе в город длинномерных автобусов на экологичном топливе", - заявляют в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/407954
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