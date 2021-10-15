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ГКНБ раскрыл факты коррупции в Минздраве

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- Александра Василькова
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ГКНБ продолжается работа по досудебному производству по факту коррупции в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения и социального развития, лоббировавших интересы фармацевтических компаний, сообщает пресс-служба ведлмства.

В рамках досудебного производства получены неопровержимые доказательства о причастности одного из родственников бывшего Министра здравоохранения и социального развития С.Ж.К. к лоббированию интересов фармацевтических компаний, путем подкупа должностных лиц министерства, с целью неправомерного ускорения процесса регистрации и перерегистрации лекарственных средств в Департаменте лекарственного обеспечения.

В настоящее время в отношении С.Ж.К. Первомайским районным судом города Бишкека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР до окончания следствия.


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URL: https://www.vb.kg/407959
Теги:
ГКНБ, Минздрав, коррупция, фармацевтические компании
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