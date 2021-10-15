В Бишкеке стартовал благотворительный марафон для центра "Алтын балалык"

В Бишкеке сегодня, 15 октября, стартовал благотворительный марафон по сбору средств для запуска реабилитационного центра "Алтын балалык", который находится на Иссык-Куле в городе Чолпон-Ата.

Официальная часть марафона проходит в национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Старт сбора средств объявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Также на официальную часть марафона были приглашены меценаты, депутаты ЖК, губернаторы, дипломатические представительства зарубежных государств, международные партнёры, сотрудники медицинских организаций.

Напомним, строительство комплекса "Алтын балалык" в Чолпон-Ате началось под патронажем фонда "Мээрим" Майрам Акаевой. После переворота 2005 года комплекс был передан на баланс Министерства здравоохранения. Сейчас на базе этого комплекса Минздрав предлагает открыть новый реабилитационный центр для детей.

"19 марта наш президент Садыр Жапаров побывал в этом комплексе и осмотрел все этажи. 16 лет здание стояло без крыши. Под дождем и снегом, многие помещения испортились. И президент дал нам указание, чтобы мы начали ремонтные работы. И на сегодняшний день два отделения уже работают: аллергология и кардиохирургия, где провели уже пять операций детям с сердечными патологиями", - сообщил журналистам министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По словам главы минздрава, комплекс будет состоять из 8 отделений, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены поликлиника, лаборатория, пищеблок и прачечная. При успешном использовании, комплекс сможет одновременно принять до 500 детей не только наших, но и из зарубежных стран.

По данным Минздрава смета проекта составляет 15 миллионов долларов или 1.5 миллиарда сомов. Часть средств планируется собрать с помощью марафона.

"Сбор и расходование средств будет прозрачным, средства, которые будут поступать на счёт, будут публиковаться в отчётах через интернет. Мы планируем полностью открыть центр к первому июня 2022 года. Мы уже обратились к бизнесменам-патриотам, и уже начали поступать деньги, начался ремонт. Сейчас там работает более 50 строителей", - сообщил Бейшеналиев.

Также министр сообщил, что планируется открытие новой детской больницы в Бишкеке.

"В ближайшее время мы откроем детскую больницу или отделение в Бишкеке. Мы уже нашли сооружение и выход. По заданию президента республики Садыра Нургожоевича, который поставил перед нами задачу, мы это сделаем в ближайшее время", - пообещал глава Минздрава.