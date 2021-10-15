Садыр Жапаров выделил три миллиона сомов на запуск центра "Алтын балалык"

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 15 октября, принял участие в благотворительном марафоне по сбору финансовых средств для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Алтын балалык", расположенного в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

Президент выделил три миллиона сомов из фонда главы государства для запуска детского Реабилитационного центра в Чолпон-Ате.

Глава государства в своей речи отметил, что строительство центра началось в 2000-х годах, были возведены стены, но работы приостановились в 2005 году.

В марте этого года Садыр Жапаров посетил центр вместе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым и поручил завершить строительство учреждения. В настоящее время один блок возводит арабский благотворительный фонд, а другой блок - "ЗАО "Кумтор Голд Компани". Кроме того, было решено провести благотворительный марафон для привлечения средств от спонсоров, неравнодушных граждан и всех желающих.

"Планируем открыть Реабилитационный центр к 1 июня следующего года, в День защиты детей", - сказал Садыр Жапаров, добавив, что в случае нехватки собранных средств, то с января следующего года средства на завершение строительства выделят из республиканского бюджета.

Глава государства добавил, что климат озера Иссык-Куль также будет благотворно влиять на улучшение состояния здоровья пациентов.