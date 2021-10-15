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В Кыргызстане проанализировали положение детей с инвалидностью

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- Наталья Крайнова
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Институт уполномоченного по правам ребенка КР и ЮНИСЕФ представили ситуационный анализ положения детей и подростков с инвалидностью в Кыргызстане в целях поддержки предпринимаемых в стране усилий для реализации Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщается на сайте президента КР.

Запуск отчета происходит в онлайн и оффлайн формате для представителей государственных органов, партнеров по развитию, организаций гражданского общества, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, для детей с инвалидностью, их родителей, и частного сектора.

В ходе исследования выявлены барьеры и препятствия в предоставлении качественных и инклюзивных услуг детям и подросткам с инвалидностью, а также проблемы на уровне разработки политики и ее реализации.

В отчете представлена доказательная база и рекомендации для кабинета министров КР, партнеров по развитию и гражданского общества для разработки соответствующей политики, с фокусом на повышение потенциала и предоставление инклюзивных услуг.

Уполномоченный по правам ребенка КР Жыпариса Рысбекова отметила, что полученный анализ включен в Национальную программу развития КР до 2026 года, утвержденного Указом президента КР. Также разрабатывается дорожная карта по реализации Конвенции по правам инвалидов.

Ситуационный анализ предоставляет доказательства и рекомендации кабинету министров КР для разработки соответствующей политики и предоставления услуг. Он также будет способствовать деятельности организаций гражданского общества и международных партнеров по развитию по сосредоточению их усилий на поддержке правительства в реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/407970
Теги:
инвалиды, Кыргызстан, ЛОВЗ, права детей
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