Бакетаев про запрет курения: Талибанизм у нас на пороге?

В Кыргызстане запретили курение во всех кафе и ресторанах. Мы уже проходили запрет на производство спиртных напитков, что получилось мы все еще помним, ничего хорошего, мягко говоря.

Псевдоборцы с курением на этот раз переборщили, узколобая политика во благо обернется обратным эффектом.

Я, как заядлый курильщик с сорокалетним стажем, давно наблюдаю за лжеборцами, например, когда на пачках сигарет вот уже более 10 лет они вынудили печатать страшные фото с различными болезнями. При этом, я не слышал ни одного случая во всем мире, чтобы среди миллиардов курильщиков кто-то бросил курить только из-за того, что на пачке нарисованы разные бяки.

Мы, курильщики, больные люди, такие же как диабетчики, которым требуется инсулин, а нам нужен никотин. Это медицинская проблема и к нам тоже нужно относиться гуманно как к людям с никотиновыми проблемами. Кофе тоже не менее вредно, давайте тогда запретим пить кофе в кафе и ресторанах. Вред картошки фри тоже все знают и поэтому тоже надо запретить ее употреблять. Спиртные гораздо вреднее, чем сигареты почему бы их не запретить. А почему бы не запретить топить уголь в печках, так как это намного больше отрицательно влияет на здоровье горожан, чем дым курильщиков в специально оборудованных местах. Почему бы не запретить длинные усы и бороды, а потом давайте запретим мини-юбки. Я уважаю депутатов всех рангов - это действительно неординарные, талантливые люди, но на этот раз, извиняюсь, так и хочется чимкирикнуть: " Что же вы наделали, слуги народа!"

Политолог Бакыт Бакетаев