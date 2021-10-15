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В ЕАЭС стартует второй этап создания общих рынков нефти и нефтепродуктов

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союза начинается переход ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такое решение принято главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 14 октября в режиме видеоконференции.

Участие в заседании приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, главы стран-наблюдателей при ЕАЭС - президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

На заседании, по информации Евразийской экономической комиссии, фактически подведен итог первого этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов, выполнены все запланированные в рамках него мероприятия. Например, утвержден порядок представления уполномоченными органами стран Союза информации в электронной форме, согласован механизм обмена технологической информацией между операторами систем транспортировки этих энергоносителей для обеспечения их бесперебойной межгосударственной транспортировки.

Кроме того, проведен сравнительный анализ законодательства стран-партнеров в нефтяной сфере и утвержден план мероприятий по их гармонизации. Всю эту работу, как подчеркнуто, ЕЭК провела совместно с государствами ЕАЭС - Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией.

Всего запланировано три этапа. С 2018 по 2021, затем с 2021 по 2024 годы. На заключительном третьем этапе - до 1 января 2025 года - предусмотрено вступление в силу международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Проект договора также уже подготовлен, страны уточняют его детали.

Этот проект, по общему мнению, обеспечит углубление интеграции на пространстве Евразийского экономического союза. Ожидаемые эффекты могут быть выражены в увеличении объемов поставок, оптимизации логистики при транспортировке, увеличении объемов переработки нефти и производства нефтепродуктов.

Также главам государств было доложено о проделанной работе по согласованию подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза и вопроса установления тарифа на транспортировку его из третьих стран для внутреннего потребления. Особое внимание в ходе создания этого рынка будет уделено ценообразованию, развитию биржевой торговли и обеспечению равного доступа к газотранспортным системам. В частности, порядок биржевых торгов уже разрабатывается вместе с правительствами стран-участниц и национальными биржами. Общий рынок газа планируется запустить с 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/407974
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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