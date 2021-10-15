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Суд Парижа вынес решение в пользу Казахстана

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Суд Парижа вынес решение в пользу Казахстана по иску турецкой компании Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S. ("Ташяпы"), передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Как сообщили в ведомстве, в парижском суде истец требовал отменить ранее вынесенное арбитражное решение, согласно которому "Ташяпы" обязана заплатить Казахстану 6,7 миллиарда тенге.

"Республике Казахстан удалось убедить французское правосудие в безосновательности выдвинутых требований, более того, суд обязал возместить понесенные Казахстаном судебные расходы в размере 30 000 евро", - говорится в сообщении.

Напомним, предметом разбирательства во Франции являлся арбитражный спор между Комитетом автомобильных дорог и "Ташяпы". КАД обвинялся в незаконном расторжении контракта о строительстве и реконструкции дороги Актобе - Макат. Сумма предъявленных требований составила 6,5 миллиона долларов.

3 декабря 2019 года арбитражный трибунал Сингапурского международного арбитражного центра отклонил иск "Ташяпы", поддержав встречные требования Казахстана. Местом проведения арбитражного разбирательства также был Париж.

Отмечается, что защита интересов государства по данному делу обеспечивалась Министерством юстиции совместно с консультантом правительства - международной юридической фирмой Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.


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URL: https://www.vb.kg/407977
Теги:
Казахстан, суд, Франция
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