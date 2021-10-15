В Бишкеке предлагают разбить еще один новый сквер

В Бишкеке возможно появится новый сквер на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Садыгалиева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, депутаты бишкекского городского кенеша и сотрудники столичного муниципалитета выехали на место и осмотрели территорию, на которой планируется организация и благоустройство сквера.

Также присутствовали представители МП "Бишкекглавархитектура", "Бишкекзеленхоз", "Бишкекасфальтсервис", МП "Тазалык", МТУ.

По итогам встречи службам поручено проработать вопрос в рамках законодательства КР.