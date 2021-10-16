Новый кабмин из отчаянных камикадзе

В минувший понедельник глава государства Садыр Жапаров подписал конституционный Закон "О кабинете министров КР" - документ, определяющий согласно новой Конституции систему органов исполнительной власти и регламентирующий деятельность кабмина.

Уже во вторник стало известно, что на пост председателя нового кабинета министров был выдвинут Акылбек Жапаров. Многим такой вариант показался неприемлемым, поскольку реноме у этого госдеятеля весьма неоднозначно. У него масса скелетов в шкафу и имидж кыргызского Чубайса.

Впрочем, основные претензии к этой персоне связаны с тем, как Акылбек Жапаров реализовывался на политическом поприще. Он, как множество других представителей истеблишмента, демонстрировал неистребляемую приспособляемость к любым правящим режимам. Этого общественность новому премьер–министру прощать не желает.

Впрочем, согласно объяснению президента Садыра Жапарова, посадили Акылбека Усунбековича на этот пост вовсе не за его умение выживать в политике. Глава государства написал на своей странице в Facebook, что новый председатель кабмина пообещал собрать в казну до конца года 280 миллиардов сомов, а будущий финансовый год закрыть с результатом в 400 миллиардов.

Так или иначе, но у Акылбека Жапарова появился шанс проявить свое, так понравившееся президенту умение собирать деньги в казну. Он либо справится и обогатит страну, либо оправдает прогнозы хейтеров и загонит экономику КР в еще большую яму. Так что в каком–то смысле Жапаров - камикадзе, как и остальные члены кабмина, получившие власть на фоне очень непростой социально–экономической ситуации в государстве.

В составе кабинета министров, помимо его руководителя, поменялось очень немногое. В числе новичков - первый заместитель председателя кабмина Арзыбек Кожошев, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, заместитель председателя кабинета министров по социальному блоку Эдиль Байсалов, министр финансов Алмаз Бакетаев, министр юстиции Аяз Баетов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики - Азамат Жаманкулов, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев. Камчыбек Ташиев в новом правительстве стал заместителем председателя кабмина, сохранив за собой пост председателя ГКНБ.

Состав нового правительства раскритиковала депутат ЖК Наталья Никитенко. На своей странице в Facebook она написала, что остались на своих местах "министр здравоохранения, который нас прославил на весь мир (лечением коронавиуса аконитом. - Авт.), министр сельского хозяйства, который довел до кризиса сельское хозяйство, министр внутренних дел, при котором преступность увеличилась в полтора раза, министр энергетики, который, обманывая нас поставками электроэнергии из Таджикистана, довел страну до плановых отключений".Кроме того, Никитенко возмущена отсутствием женщин в кабмине и его моноэтничностью. Назначение Байсалова вице–премьером по соцблоку Никитенко вообще назвала очень странным.

Структура нового кабинета министров в отличие от его состава изменилась чуть больше. Власти решили снова разделить Министерство экономики и финансов и Министерство здравоохранения и социального развития. Об этом сообщил сам новый глава кабмина.

- На сегодня главой государства принято решение создать новое Министерство экономики и коммерции, отсоединить от него Министерство финансов. Я согласен с его решением, - сказал Акылбек Жапаров.

Он также прокомментировал разделение Министерства здравоохранения и социального развития.

- Ожидаются значительные реформы в сфере здравоохранения. Пособия по указу президента для 200 тысяч человек - людей с ДЦП, ЛОВЗ и детей–сирот - увеличены от 50 процентов до 100 процентов. Однако половина этих людей относится к Министерству социального развития и труда, а другая половина - к Социальному фонду. Исходя из этого, мы решили, что все пособия должны сосредоточиться в Министерстве социального развития и труда, а остальные структуры, как Пенсионный фонд, должны быть отдельно, - пояснил глава кабмина.

По его словам, других изменений в министерствах не планируется. Впрочем, от этого зарекаться не стоило бы. Предыдущие трансформации по объединению несовместимого случились всего полгода назад. И, как выяснилось, оказались провальными.