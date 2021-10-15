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Школьников предупреждают об опасности игр на железнодорожных путях

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке школьникам рассказали о правилах безопасности при нахождении рядом с железной дорогой. Как сообщает ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу", сотрудники компании провели разъяснительную работу среди учащихся средней школы №82, которая находится в жилмассиве Ала-Тоо и расположена рядом с железной дорогой.

Работники "Кыргыз Темир Жолу" сообщили, что основными причинами травматизма на железные дороги является беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.

"Запрещается ходить вдоль железнодорожных путей – необходимо помнить о том, что железная дорога - зона повышенной опасности. Продолжают иметь место факты наложения посторонних предметов, например, камней, металлических предметов на железнодорожный путь, разбивают линзы на светофорах, разбирают путь с целью сдачи металла. Все это приводит к тому, что выходят из строя тепловозы, на перегоне происходит задержка поездов, которые выбиваются из графиков движения, вследствие чего железная дорога терпит убытки", - сообщил инженер по охране труда филиала по путевому хозяйству предприятия Азамат Оторбаев.

Отмечается, что филиал по путевому хозяйству компании занимается обеспечением безопасности движения поездов на участке от станции Турксиб до станции Рыбачье. На этом участке в городе Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областях в близости к железной дороге находится 54 школы.

Специалисты компании напоминают о правилах техники безопасности на железной дороге:

  1. переход через железнодорожные пути осуществлять только через специально сделанные пешеходные дорожки;
  2. категорически запрещается перебегать через пути перед движущимся подвижным составом.
  3. переходить через железнодорожные пути надо только под прямым углом, убедившись, что по пересекаемому Вами пути не движется поезд;
  4. обращайте внимание на световые и звуковые сигналы, на предупредительные знаки и плакаты, вывешенные на видных местах в районе перехода и на платформах;
  5. не подходите к краю платформы, так как может сбить воздушной волной, зеркалом обратного вида на кабине машиниста;
  6. при пропуске поезда необходимо находится не ближе 5 метров от крайнего рельса;
  7. категорически запрещается находиться в междупутье при проходе поездов;
  8. не бежать по платформе - можно оступиться, поскользнуться и попасть под колеса поезд;
  9. запрещается прыгать с платформы на путь;
  10. не допускать выхода на железнодорожные пути детей дошкольного возраста;
  11. запрещается устраивать различные подвижные игры вблизи железной дороги;
  12. запрещается пользоваться телефонами, наушниками при переходе через железнодорожные пути.


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URL: https://www.vb.kg/407984
Теги:
дети, железная дорога, школа, Кыргыз темир жолу
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