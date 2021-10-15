Школьников предупреждают об опасности игр на железнодорожных путях

В Бишкеке школьникам рассказали о правилах безопасности при нахождении рядом с железной дорогой. Как сообщает ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу", сотрудники компании провели разъяснительную работу среди учащихся средней школы №82, которая находится в жилмассиве Ала-Тоо и расположена рядом с железной дорогой.

Работники "Кыргыз Темир Жолу" сообщили, что основными причинами травматизма на железные дороги является беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.

"Запрещается ходить вдоль железнодорожных путей – необходимо помнить о том, что железная дорога - зона повышенной опасности. Продолжают иметь место факты наложения посторонних предметов, например, камней, металлических предметов на железнодорожный путь, разбивают линзы на светофорах, разбирают путь с целью сдачи металла. Все это приводит к тому, что выходят из строя тепловозы, на перегоне происходит задержка поездов, которые выбиваются из графиков движения, вследствие чего железная дорога терпит убытки", - сообщил инженер по охране труда филиала по путевому хозяйству предприятия Азамат Оторбаев.

Отмечается, что филиал по путевому хозяйству компании занимается обеспечением безопасности движения поездов на участке от станции Турксиб до станции Рыбачье. На этом участке в городе Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областях в близости к железной дороге находится 54 школы.

Специалисты компании напоминают о правилах техники безопасности на железной дороге: