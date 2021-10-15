Мирным маршем в Бишкеке отметили Международный день белой трости (фото)

Сегодня, 15 октября, мир отмечает Международный день белой трости. Трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, "глаза". Эта трость позволяет незрячим людям вести полноценную и независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно. Звук от удара тростью о тротуар позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить препятствия, скольжение трости по поверхности дороги – определить наличие бордюров, ступенек, люков, ям.

Этот важный день в году отметили и в Бишкеке - незрячие люди прошли мирным маршем, чтобы показать горожанам, что они тоже могут передвигаться по столичным улицам легко и просто, с помощью белой трости. Участники акции прошли по маршруту вдоль проспекта Чуй от улицы Шопокова до Белого дома на площади Ала-Тоо. По дороге к ним могли присоединиться все желающие. Горожане, увидев парней и девушек с белыми тростями и плакатами останавливались, уступали дорогу и снимали их на мобильные телефоны. Многие интересовались: Что происходит?

Кстати, история белой трости берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна окружающим. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и других странах мира.

"Цель нашей акции - привлечь внимание общества к незрячим, показать, что белая трость дает нам возможность свободно передвигаться. Оказывается, не многие знают о том, для чего она нужна. увидев нас на улицах, некоторые думают, что мы проводим какую-то акцию или же занимаемся каким-то видом спорта, типа скандинавской ходьбы, ведь там тоже используют специальные трости. А некоторые люди просто не верят в то, что незрячие могут быть самостоятельными и без посторонней помощи передвигаться по городу. Мы хотим показать, что это возможно", - рассказала корреспонденту VB.KG основатель кыргызской федерации незрячих Гульназ Жузбаева.