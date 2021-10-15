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ГУВД Чуйской области просит опознать труп мужчины (осторожно фото)

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- Наталья Крайнова
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В ОВД Чуйского района 6 июля 2021 года примерно в 10.00 часов поступило сообщение о том, что на одной из улиц обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской национальности, в возрасте примерно 50-55 лет, без признаков насильственной смерти.

Приметы: 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие местами седые.

Был одет: рубашку желтого цвета, штаны темно-синего цвета, туфли классические черного цвета.

Всех, кто знает или имеет сведения о мужчине, просим сообщить в дежурную часть ОВД Чуйского района по номеру 0(312) 60-73-87 или 0(501) 74-66-00.


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URL: https://www.vb.kg/407987
Теги:
розыск, труп
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