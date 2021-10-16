Эксперты ожидают падения российского авторынка в 2021 году

Российский авторынок в текущем году ожидает падение продаж, дефицит машин продолжится как минимум до середины следующего года. Такое мнение выразили ТАСС представители автодилерских центров. При этом дилеры также отмечают, что стоимость автомобилей почти всех брендов продолжает расти.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего за период с января по сентябрь 2021 года в РФ было продано 1,26 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 15,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) отметили, что, несмотря на общий положительный показатель за три квартала 2021 года, третий месяц подряд идет падение продаж.

Так, по данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в июле текущего года снизились на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составили 136,64 тыс. шт., в августе продажи упали на 17%, до 114,1 тыс. машин. Снижение продаж наблюдалось и в сентябре, всего было продано 119,485 тыс. шт. (- 22,6% к сентябрю 2020 года).

В РОАД рассказали, что дефицит автомобилей не ослабевает, некоторые машины поступают с производства с отсутствием каких-либо опций, например мультимедиа или навигации. По мнению ассоциации, дефицит на авторынке продлится и в первом квартале 2022 года.

Причины дефицита

"Информация об остановке заводов Европы и Азии не внушает оптимизма, что дефицит нейтрализуется до конца года, - уже в прогнозах первый квартал 2022 года. К сожалению, при этом сохраняется тенденция к повышению цен практически у всех брендов" - пояснили в ассоциации.

При этом там добавили, что до конца года возможно дальнейшее повышение стоимости автопроизводителями на фоне общей экономической ситуации.

Основными причинами продолжения дефицита машин директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский назвал нехватку полупроводников и запасных частей. "Дефицит в ближайшие месяцы также будет сохраняться из-за ситуации с производством полупроводников и запасных частей. Сильнее всего он будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Уже сейчас покупателям некоторых брендов недоступны такие опции, как камеры кругового обзора, панорамные крыши, мультимедийные дисплеи", - сказал он.