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В Москве суд обязал выплатить врачу 4 млн рублей за уголовное преследование

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Черемушкинский суд Москвы взыскал более 4 млн рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной, проходившей обвиняемой по резонансному уголовному делу из-за смерти пациента. В пользу Мисюриной с России в лице Минфина за счет казны РФ "в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, взыскано 4 млн 282 тыс. 221 руб. 90 коп.", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Решение по соответствующему заявлению в пользу Мисюриной суд вынес 13 октября.

Черемушкинский суд 22 января 2018 года приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима, признав ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента.

Согласно фабуле дела, 25 июля 2013 года врач при проведении трепанобиопсии (анализа костного мозга) нарушила "методику, тактику и технику" процедуры, в результате чего произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента, впоследствии скончавшегося.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс - многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. Общественная организация "Лига защиты врачей" организовала петицию с требованием о пересмотре дела. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор "беспределом".

Мосгорсуд 16 апреля 2018 года вернул в прокуратуру дело в отношении врача и вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела грубые нарушения.

Второй кассационный общей юрисдикции 16 декабря 2020 года отменил решение Мосгорсуда в части возврата дела прокурору и направил его на новое рассмотрение апелляционной инстанции.

Наконец, 4 марта 2021 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной и прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.


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URL: https://www.vb.kg/407993
Теги:
суд, Москва, врачи
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