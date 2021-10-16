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В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников

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- Евгений Денисенко
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Седьмой Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в Москве 15-16 октября под лозунгом "Россия и соотечественники в меняющемся мире". Он собрал участников из более ста стран, включая Кыргызстан.

Открывая конгресс, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров зачитал приветственное послание президента страны Владимира Путина. В нем глава государства подчеркнул, что поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сфере образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов. Работа на этом направлении, по словам российского лидера, будет наращиваться, в том числе в рамках соответствующей Правительственной комиссии.

Тема конгресса, по словам Владимира Путина, предполагает рассмотрение широкого круга действительно актуальных вопросов. "Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира", - заявил президент РФ.

Он также отметил, что нынешний форум проходит после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности: "Эти правовые нормы обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами отечества".

"Хотел бы искренне поблагодарить вас за активные усилия по продвижению русского мира, языка и культуры, по сохранению российских традиций и богатого духовного наследия. Будем и впредь оказывать вам всемерную помощь и поддержку", - заключил Владимир Путин.

Первый Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, состоялся в Москве в ноябре 2001 года, в нем участвовали представители 47 стран. Начиная с 2006 года форум организуется раз в три года. В повестке нынешнего форума, по информации СМИ, - консолидация российской диаспоры в условиях новых вызовов, защита прав и законных интересов соотечественников, сохранении общей исторической памяти, проблемы русскоязычного образования за рубежом, борьба с русофобией и антироссийскими настроениями, развитии СМИ соотечественников, усиление роли молодежи и женщин и другие актуальные темы.


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URL: https://www.vb.kg/408003
Теги:
Россия, соотечественники
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